La subida de los impuestos, pendiente del voto de Cs

Ciudadanos, con un concejal en la Corporación municipal de Puente Genil, tiene la llave para dar el visto bueno al último planteamiento de subida de impuestos y tasas municipales de 5 euros por familia y año planteado por el equipo de gobierno socialista, ya que el PP (cinco concejales) e IU (otros cinco), dirán que no aceptan ni la subida de un euro, ni siquiera del IPC. Ambos grupos ya se lo han hecho saber a la concejala de Hacienda, Ana María Carrillo.

Cada uno de los portavoces explicó ayer sus argumentos. El del Partido Popular, Sergio Velasco, manifestó que «en Puente Genil estamos en el top provincial en el límite superior». No obstante, el PP hubiera aceptado una hipotética «actualización al IPC en impuestos como el IBI». Tampoco aceptó el equipo de gobierno municipal ninguna de las bajadas de la presión fiscal como el 12% en el ICIO, del 5% en el impuesto de vehículos o una rebaja del 7,5% en las plusvalías. Ni recogió el equipo socialista ninguna de las bonificaciones planteadas por el Partido Popular como «rebajar el 50% el impuesto de construcciones para empresarios que reformen un local, o del 75% para vehículos ecológicos y, en la plusvalía, aumentar la bonificación hasta el 95% para los herederos directos de una vivienda familiar».

El PP propuso «fórmulas para que se pueda recaudar más como la actualización de los padrones», y ninguna fue recogida, según informó su portavoz.

GASTO ESTÉRIL/ Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, entiende que hay que recortar gasto estéril en el presupuesto «antes que pedirles a las familias más dinero, hay que poner en orden el presupuesto municipal porque hay mucho gasto superfluo como el gastado en electoralismos y márketing político». Y el otro planteamiento que hacen desde la formación de izquierdas es revisar y actualizar el padrón municipal, para que paguen los vecinos que actualmente no cumplen con los impuestos locales. «Lo que tendría que hacer el equipo de gobierno es actualizar y revisar el padrón municipal para recaudar los impuestos y por donde se está escapando mucho dinero por la falta de control de este equipo de gobierno». Citó como ejemplo que en los ocho años de gobierno socialista «algunas tasas, al dejar de controlarse, han supuesto hasta el 80% de ingresos que no entran». Por tanto, Sánchez plantea que «no hay que recaudar más dinero, sino recaudar bien» y controlar al que no paga.

ACTUACIÓN EN LA PITILLA/ Por otra parte, el PP llevará al pleno para su debate la defensa de un plan de actuación para el barrio de La Pitilla.

Entre otras medidas, plantean que se adecente, reforme y se valle la plaza 3 de Abril. También que se elabore un proyecto para convertir el parque de Espuny «en un espacio digno», así como desarrollar «un proyecto de mantenimiento de obra civil en bordillos, acerados y alcorques». Velasco apuntó que en esta zona hay que «priorizar inversiones en instalaciones deportivas en el espacio público anexo a la piscina cubierta».