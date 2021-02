SOS Autónomos de Palma del Río pide al Ayuntamiento la exención de impuestos y tasas este año

Los autónomos, comerciantes y empresarios de Palma del Río, organizados desde SOS Autónomos, han registrado de forma individualizada en el Ayuntamiento una solicitud pidiendo la exención de impuestos y tasas municipales durante 2021 y revisable en el 2022, para todos los autónomos; la creación de ayudas directas, tales como ayudas al alquiler de los negocios, ayudas a las cuotas de autónomos o gastos corrientes del negocio; la condonación del impuesto de vehículos industriales; la ampliación de un año sin coste de canon de concesiones públicas existentes; mejorar la supervisión para que se cumplan las medidas de seguridad en los principales focos de contacto, como parques públicos, plazas y lugares de concentración; cambiar del mensaje de Protección Civil, así como la publicidad negativa para que los ciudadanos se queden en casa, sobre todo cuando los negocios estén abiertos; aprobar por unanimidad de todos los grupos políticos palmeños, de que todos los negocios somos esenciales y que se presente ante la Junta de Andalucía mostrando el desacuerdo con un posible e inviable tercer cierre. Tras esta batería de propuestas, SOS Autónomos pide la convocatoria de un pleno extraordinario de carácter urgente para revisar y aprobar todas las medidas que han solicitado.

SOS Autónomos ha hecho público un comunicado, tras el cierre de hostelería y negocios no esenciales, restricción que finaliza mañana, que han titulado 'Negocios esenciales VS negocios no esenciales' donde se preguntan si “deberíamos realmente dejar las economías a los caprichos de los políticos y permitirles experimentar descaradamente con los medios de vida de millones de personas?”

Por otro lado, este movimiento lanzaba un SOS en noviembre en una gran caravana de vehículos que recorrió toda la ciudad lamentando entonces que la facturación había caído un 75% por las restricciones anticovid.