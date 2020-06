Siete firmas de la DO Priego de Córdoba, galardonadas en un concurso de aceite de Japón

Siete firmas de aceite amparadas por la Denominación de Origen de Priego de Córdoba han sido galardonadas en el Concurso Internacional Extra Virgin Olive Oil Competition Olive Japan, celebrado durante la primera semana de junio en Tokio (Japón).

La DO ha informado de que veinte jueces japoneses han catado más de 700 aceites de oliva virgen extra de 23 países y nueve firmas han sido reconocidas con el Best Of Show 2020, entre ellas Cladivm, de Aceite Aroden Hispania, S.L., de Priego de Córdoba, galardonada en la categoría de frutado medio.

Además, en la totalidad del concurso se han otorgado 284 Medallas de oro y 275 de plata, de las que seis de ellas han recaído en otros tantos aceite amparados por la denominación cordobesa.

Concretamente, han sido galardonadas con la medalla de oro a la calidad de sus aceites las firmas Señorío de Vizcántar, de Aceites Vizcántar, S.L.; Venta del Barón, de Muela-Olives, S.L.; Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética; El Empiedro, de la SCA Olivarera La Purísima; Parqueoliva Serie Oro, de Almazaras de la Subbética y XY, de X 37 Grados Norte, S.L.

El Consejo Regulador de la Denominación Protegida Priego de Córdoba se constituye 1995 con el objetivo de dar a conocer y controlar los aceites producidos en la comarca de la Denominación de Priego de Córdoba que ampara los municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego de Córdoba.