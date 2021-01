La sentencia del TSJA sobre las lindes en Obejo permitirá construir 200 viviendas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las lindes que ha dado la razón al Ayuntamiento de Obejo frente al de Córdoba permitirá la urbanización de algo más de 20 hectáreas (217.000 metros cuadrados) y la construcción de 200 viviendas. El alcalde de la localidad, Pedro López (PP), ha explicado a este periódico que ya ha mantenido la primera reunión con promotores y que está previsto que el día 13 de enero tengan una reunión con la Delegación de Ordenación de la Junta de Andalucía para iniciar los trabajos. El espacio que se va a urbanizar incluye un uso terciario que permitirá, además, la construcción de naves industriales. El regidor popular estima que el proyecto supondrá una inversión global de en torno a los 10 millones de euros.

La importancia del fallo judicial radica precisamente en que la principal zona afectada por la demarcación realizada por la Junta de Andalucía era la única de expansión urbanística recogida en el PGOU de Obejo, una población limitada en su crecimiento tanto por la base militar como por Cerro Muriano.

Frente a estas limitaciones de crecimiento urbano, la población de esta localidad es, junto a la de La Carlota, la que más ha aumentado en los últimos años en la provincia de Córdoba. En concreto, la población ha aumentado un 7% desde el año 2009. En la actualidad, Obejo tiene, según el Instituto Nacional de Estadística, 2.011 habitantes.

Sin entendimiento

«Cuando fuimos a desarrollar esa zona nos encontramos con la sorpresa», explica el alcalde. En el año 2008 se trató de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba, pero entonces no hubo entendimiento con la Gerencia Municipal de Urbanismo. Fue la Junta de Andalucía la que entonces intervino e hizo el deslinde que se ha terminado llevando a los tribunales. En la sentencia se observa que el acto de replanteo aprobado por la Junta se hizo «sin cumplir los requisitos técnicos exigibles en el momento de su aprobación es decir, 2018, de ahí que las dudas sobre la existencia de mojones y puntos de amojonamiento para reconstruir coordenadas puestas de manifiesto por los técnicos del Ayuntamiento de Obejo se acentúen por esta circunstancia, es decir, toda la toma de datos, mediciones, etcétera se efectuaron en el 2008 con una realidad distinta a la actual y con técnicas que ya no están en vigor y distintas a las exigidas por el Decreto y las Instrucciones Técnicas que lo completan».

Además, dice la sentencia, aunque como mantuvo la jefa de producción esos trabajos de campo, toma de datos y mediciones del 2008 fuera posible su transformación al sistema actual de referencia, «no son válidos para el procedimiento del 2018, que se rige por unos requisitos técnicos que indiscutiblemente no se han cumplido, ya que no existe procedimiento de replanteo iniciado con anterioridad al del 2018, entre otras cosas porque estas actuaciones no estaban contempladas en la normativa anterior ni en la supletoria estatal». «Es por ello -añade el TSJA-- que esos trabajos previos del 2008 no obedecen a la misma naturaleza que los incluidos en el procedimiento del artículo 10 del Decreto», ya que se trataría de «un procedimiento de deslinde de una zona concreta situada entre el Plan Parcial 1 de Obejo y el Plan Parcial M5 de Córdoba, del que se ignora su resolución». Además de los 200.000 metros, Obejo perdía en favor de Cerro Muriano algunas infraestructuras como el polideportivo y el hogar del pensionista, mientras que 16 viviendas pasaron a pertenecer a la capital cordobesa de un día a otro, y en esa circunstancia han estado sus propietarios durante estos dos años.

El alcalde celebra la decisión que adoptó en su día el Ayuntamiento de pelear en los tribunales las lindes del municipio, aunque haya supuesto un desembolso el haber recurrido a un despacho de abogados sevillano. «Se ha mirado por el interés del municipio, aunque tuviéramos que gastar ese dinero, al final ha merecido la pena», reflexiona Pedro López.

El alcalde cree que Obejo es probablemente el único municipio que le ha ganado un deslinde a la Junta de Andalucía. Recuerda, por ejemplo, el caso de Rota y Chipiona, en Cádiz, que se disputaron en el 2010 Costa Ballena. El Consejo Consultivo de Andalucía consideró entonces que 25 hectáreas pertenecientes a la urbanización costera pertenecían al municipio de Chipiona y no al de Rota, que, hasta aquel momento, había sido el que impulsó el desarrollo urbanístico de la zona.

Las relaciones entre Obejo y Cerro Muriano son fluidas y comparten numerosas instalaciones para evitar duplicidades. Es el caso del polideportivo o el hogar del pensionista, por el lado de Obejo, y del centro de salud o el colegio, en la parte de Cerro Muriano. Pedro López afirma que la buena sintonía con Córdoba también se va a ver reflejada en este desarrollo urbanístico. «El proyecto se va a hacer en consonancia con el planeamiento de Córdoba porque también es su zona de expansión».





Se puede volver a los límites que se establecieron en el siglo XIX



La sentencia del TSJA estimó la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Obejo, contra la orden de 28 de septiembre del 2018 de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía (BOJA 4 de octubre del 2018), por la que se establecían, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos municipales de Córdoba y Obejo, ambos de la provincia de Córdoba. Aquella nueva delimitación alteró la línea límite divisoria entre las dos localidades desde el siglo XIX (1871), y supuso, como recoge la sentencia, «una variación o alteración del término municipal al pasar numerosas viviendas, comercios y edificio administrativo al término municipal de Córdoba». En concreto, el nuevo trazado de deslinde produce una significativa afección en el suelo urbano consolidado de Obejo y también afección al suelo urbanizable sectorizado de Obejo en cuanto excluye una superficie de 166.584 metros cuadrados. La parte dispositiva de la sentencia del TSJA, que el Ayuntamiento de Córdoba ya ha dicho que no recurrirá, estima el recurso interpuesto al considerar que los límites establecidos por una orden de la Junta no fueron ajustados a derecho.