Una Semana Santa distinta

Este año, lamentablemente para todo el mundo cofrade, no podrán verse imágenes y pasos listos para salir de sus templos, no habrá bandas de música en la calle ni nazarenos. Y no será por la lluvia, lo único que hasta ahora había podido dejar a las cofradías «encerradas». Una vez hecho el cuerpo a la suspensión de las procesiones de Semana Santa, en muchos pueblos de la provincia se están planteando diversas iniciativas para no renunciar a vivirla y sentirla, aunque sea de un modo muy diferente.

En Hinojosa del Duque se ha planteado, a través del perfil de Facebook Hinojosa es Turismo, una Semana Santa virtual. Así, cada día, a la hora que está previndicada, se estrenarán en vídeo los distintos desfiles procesionales de la Semana Santa 2019. «Será una manera diferente, pero también muy especial de vivir días que son especiales para muchos hinojoseños e hinojoseñas», indica el Ayuntamiento.

En Pozoblanco, este Viernes de Dolores iba a ser único. La hermandad de los Dolores cumple 75 años y Virgen «volvería a recorrer las calles de Pozoblanco en un día histórico», afirma la hermandad en sus redes sociales. Pero «las circunstancias mandan, no podremos salir a la calle, pero ¿y si entre todas lo hacemos inolvidable?», añaden antes de invitar a los vecinos a vestir los balcones y ventanas

«con fotos de la Virgen, con faldones con el escudo de la Hermandad, con dibujos de nuestros niños» y a compartir sus fotos en las redes sociales.

Y en Pedro Abad, la Agrupación de Cofradías y la parroquia invitan a hacer pequeños altares en las ventanas y a que suene la música cofrade a partir de las 20.00 horas

durante toda la Semana de Pasión, además de salir a aplaudir a los balcones y ventanas cada día, como se viene haciendo desde que se iniciara el estado de alarma.