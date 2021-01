Seis municipios cordobeses, entre los 34 de España de «excelencia social»

Seis municipios de la provincia de Córdoba aparecen entre los 34 de España que dedican un mayor porcentaje de sus presupuestos a servicios sociales y promoción social, según el estudio que por quinto año consecutivo ha realizado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

De ellos, destaca el Ayuntamiento de Cabra, que invirtió en el 2019 en esta materia 160,6 euros por habitante frente a los 157,57 euros del 2018 y los 144,39 euros del 2017 según dicho estudio, lo que lo sitúa en el puesto noveno a nivel nacional, el tercero de Andalucía y el primero de la provincia en excelencia en inversión en servicios sociales, tras los jiennenses de Alcalá la Real, con 237 euros, y Martos, con 162,6 euros, que respectivamente ocupan la primera y octava posición en toda España.

Un estudio en el que solo ocupan ese grado de excelencia 14 municipios andaluces y de los que de la provincia de Córdoba, tras la ciudad egabrense, solo aparecen Montilla con 154,0 euros (11º nacional), Puente Genil con 153,1 euros (12º nacional), Palma del Río con 127,0 euros (18º nacional), Priego de Córdoba con 109,0 euros (27º nacional) y Lucena con 108,7 euros por habitante (28º nacional). Para el alcalde de Cabra, Fernando Priego, estos datos «vuelven a confirmar lo que siempre hemos dicho, que el equipo de gobierno municipal del PP siempre va a estar con las personas que más lo necesitan y que, de hecho, ese compromiso presupuestario y de desarrollo de políticas sociales nos ha llevado a ocupar la primera posición a nivel provincial y los primeros puestos a nivel estatal y autonómico».

Mayor cuantía

Además, añade que si esos datos hacen alusión al 2019, se prevé que para el estudio que se realice para el 2020 serán mejores, «porque las partidas se han multiplicado tanto para atención a personas en riesgo de exclusión social y en ayudas que en todos los ámbitos se han destinado para salvar la situación de crisis que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia del coronavirus y que se han cifrado en unos 270.000 euros; esto ha hecho que 800 familias egabrenses hayan recibido ayudas económicas directas a través del Patronato Municipal de Bienestar Social».

Este refuerzo de las políticas sociales municipales, como ya ocurriera en las crisis de los años 2011 y 2012, añadía el regidor, hizo que al igual que se ha realizado durante la actual crisis del covid, no se practicaran recortes sociales sino que todo lo contrario, «el compromiso nuestro ha sido mayor en la defensa de los derechos de las personas y de la ayuda solidaria, tal y como demuestran los datos y las cifras de esa evaluación externa e independiente realizada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales».

El estudio está realizado con datos correspondientes al presupuesto liquidado del 2019 que publica el Ministerio de Hacienda en su portal de servicios telemáticos y con datos de 384 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (de los 421 que hay en España), cuya inversión social global ascendió a 3.157 millones, un 10% más que en el ejercicio anterior.

La comunidad con mayor número de ayuntamientos «excelentes» en materia social es Andalucía, con 14, seguida de Cataluña con 7, País Vasco con 3 y Aragón con 2; Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja no cuentan con ningún municipio que atienda a estos criterios de excelencia.

Para obtener esta etiqueta es necesario tener un gasto acreditado en servicios sociales y promoción social superior a 100 euros por habitante al año, no haber reducido el presupuesto en el 2020 respecto a la liquidación del 2019, que dicho gasto suponga al menos un 10% del presupuesto total no financiero del ayuntamiento y que se pueda cotejar en el Portal de Transparencia de la web municipal.