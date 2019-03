El sorteo de la Lotería Nacional de ayer sábado dejó en La Carlota casi 6 millones de euros, al venderse prácticamente completas las diez series del primer premio, que recayó en el número 74264. Según explicó a este periódico la vendedora de la administración de la calle Isabel II, Celia Dobao, solo se quedaron sin vender solo dos décimos, que fueron anulados poco antes del sorteo.

El premio está muy repartido, pues se viene vendiendo desde hace aproximadamente 30 años en la misma administración, hasta el punto de que tiene unos 55 abonados fijos. De ellos, algunos se llevan un décimo, pero otros compran dos o tres. El caso más llamativo es el del hotel restaurante El Carmen que cada semana se lleva 40 décimos para venderlos entre sus clientes. Cada uno de los décimos está premiado con 60.000 euros, con lo que el hotel, donde aseguraron ayer que habían vendido los 40 décimos suyos, ha repartido 2,4 millones de euros. La dueña de la administración de loterías, Carmen Ortiz, se mostró «muy feliz y contenta» porque el premio se ha repartido entre numerosos clientes habituales. «Me encuentro supercontenta porque la alegría más grande para nosotros es repartir la suerte entre los clientes que tenemos día a día y comprando desde hace más de 30 años el mismo número». Aseguró la dueña de la administración que otro motivo más de satisfacción es saber que el premio se ha repartido entre «gente trabajadora y jóvenes que siguen jugando al mismo número que jugaban sus padres y abuelos». Añadió la lotera que «dar un premio íntegro nos supone mucha ilusión».

Carmen Ortiz, que se encontraba en Málaga a la hora de conocer la noticia, explicó que la administración tiene aproximadamente 35 años de historia y que desde entonces ha dado varios premios importantes. Los últimos, otro primero de la lotería hace tres años y el año pasado un cuarto de Navidad.

TAMBIÉN EN OTROS PUEBLOS

La responsable del negocio dijo a este periódico que la administración tiene tres vías de venta de los décimos, como son el propio despacho, el ya citado restaurante y una vendedora, María de los Ángeles, que lleva cinco años vendiendo lotería, y ha distribuido 10 décimos entre sus clientes de los distintos pueblos de la comarca, aunque ayer, según explicó su esposo, no pudo estar en La Carlota para celebrarlo por encontrarse en Valencia, al estar su madre enferma.

También se unió a la celebración el fundador de la administración y padre de Carmen, Blas Ortiz, quien recordaba que «he dado algunos premios, como el 44122». Y preguntado si conocía a alguno de los ganadores, dijo: «Yo no conozco a nadie, porque desde que me jubilé no tengo nada que ver con la administración». Aun así, se mostró contentísimo sabiendo que una vez más su administración había traído la felicidad a su pueblo.

Sobre las dos de la tarde, varios de los agraciados se acercaron a confirmar la noticia, como los hermanos Juan Manuel e Ismael Ruiz, que cada uno había adquirido un décimo en el restaurante El Carmen. Otro caso es el de Franciso Salas Jiménez, que también lleva comprando el mismo número desde hace cinco años y explicó que, como marca la tradición, utilizará los 60.000 euros «para tapar algunos agujerillos».

Mientras tanto, en el restaurante El Carmen atendían las comidas de mediodía y el encargado, Francisco Zafra, explicaba que ellos reparten entre sus clientes todas las semanas el mismo número (de hecho, ya lucían en las vitrinas dos series para las próximas semanas). En este caso, explicó que habían distribuido del premiado 40 décimos, que han ido a todo el país porque los suelen comprar camioneros, representantes y clientes tanto del hotel como del restaurante.