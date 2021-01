El sector de la peluquería y la estética se concentra en Priego para solicitar una bajada del IVA al 10%

Un centenar de profesionales de la peluquería y la estética han tomado parte esta mañana en la concentración celebrada en la plaza de la Constitución de Priego, en la que se ha solicitado al Gobierno central la reducción del IVA para el sector al 10%.

En el transcurso del acto, convocado por la Unión de Empresarios de Peluquería y Estética de Córdoba y por la Asociación de Centros de Peluquería y Estética de Priego, se ha dado lectura al manifiesto que bajo el título genérico La rebelión del sector de la imagen personal, en el que solicitan que se devuelva el IVA reducido que al ser un sector esencial les corresponde y que, como recogen en el manifiesto al que dieron lectura, "ya teníamos hasta el año 2012 y que el Gobierno del PP que había entonces nos arrebató diciéndonos que sería de manera temporal, subiéndonos 13 puntos para aplicarnos el IVA general del 21%".

Continúa el comunicado señalando que en el 2018 se aprobó una Proposición No de Ley para devolver al sector el IVA reducido, que fue presentada por el PSOE y apoyada por Unidas Podemos, PNV y ERC, partidos entonces en la oposición y que ahora gobiernan, "y ahora no solamente no aplican lo que aprobaron, sino que han votado no a la última PNL para devolvernos nuestro IVA reducido presentada por Vox".

El manifiesto expone que el sector "agoniza, pierde cada día cientos de puestos de trabajo y mata la ilusión y el esfuerzo de cientos de emprendedores que tienen que bajar la persiana de sus negocios para siempre porque no han podido aguantar la presión fiscal a la que el Estado nos tiene injustamente sometidos".