El secretario general del PSOE dice que la moción de censura de Baena es "legal" y "moral"

El secretario general del PSOE-A en Córdoba, Antonio Ruiz, ha defendido esta mañana la moción de censura de Baena que considera "legal" y "moral" y que responde "a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos" del municipio cordobés. El dirigente socialista y presidente de la Diputación de Córdoba ha hablado por primera vez de lo ocurrido en Baena para afirmar que carecen de sentido las críticas vertidas por Ciudadanos, asegurando que si a la formación naranja le resulta "legítimo como lo es" formar un gobierno entre varios partidos pese a que ninguno de ellos resultó ganador de las elecciones municipales en Baena --lo que ocurrió después de los comicios del 2019--, es decir, "un gobierno legítimo, pero de perdedores", más legítimo aún es "desde un punto de vista legal y moral formar gobierno con el PSOE que ganó esas elecciones" en la localidad cordobesa, ha dicho.

Antonio Ruiz ha añadido siguiendo ese hilo argumental que considera "inmoral" la moción que, de ese modo, el pacto de Partido Popular, Ciudadanos e Iporba que han formado el gobierno municipal hasta la moción de censura no fue "un pacto por los intereses de Baena, sino en contra de un partido como el PSOE", que logró ser la fuerza más votada. Asimismo ha considerado que este tipo de alianzas son "pactos con las patas muy cortas y un camino reducido".

Por último, el secretario general del PSOE en Córdoba considera que en Baena no se ha producido ningún episodio de transfugismo por parte del concejal de Iporba, como por contra sostiene el fundador de ese partido Luis Moreno que ha pedido que el edil pase al grupo de los no adscritos, y asegura que no tiene "en absoluto" nada que ver con lo que ha quedado recogido en el nuevo Pacto antitransfuguismo.

"¿A qué viene la indignación de Vox?"

Por otro lado, Ruiz se ha referido a la reacción que tuvo ayer el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, mandando "a la porra" a la presidenta de la institución andaluza por no concederle turno de réplica a las palabras de Susana Díaz, que atribuyó a la formación de Santiago Abascal ser heredera del franquismo. El secretario general del PSOE en Córdoba ha preguntado a Voz "¿a qué viene la indignación?" y ha dicho no entender esta reacción airada por decir "la verdad". Ruiz ha recordado que ha sido el mismo Santiago Abascal el que ha dicho públicamente "que quienes defienden la obra de Franco tienen cabida en Vox". "Se enfadó mucho por decir la verdad, que son heredados del franquismo", ha asegurado el socialista para quien el episodio muestra la "verdadera cara de intransigencia y falta de respeto hacia las instituciones" de Vox.

Antoni Ruiz ha llamado a desconfiar a quienes "no pueden decir lo que realmente piensan" y ha señalado que el verdadero problema es "que quien abraza a Vox es el presidente de la Junta de Andalucía" al que ha descrito como un hombre "arrodillado ante la ultraderecha". En este sentido, ha lamentado el acuerdo alcanzado de cara a los presupuestos andaluces del 2021 entre PP, Cs y Vox, después del "teatrillo" llevado a cabo por esta formación que le ha "tomado el pelo a los andaluces" diciendo que no iba a pactar pero finalmente hacerlo. Ruiz ha lamentado las aportaciones de Vox incluidas a las cuentas, como "el desmantelamiento" de Canal Sur, la privatización de la Formación Profesional o favorecer a las rentas más altas. "Juanma Moreno ha vuelto a poner a Vox en el puente de mando de la Junta, porque es el líder europeo que más blanquea a la ultraderecha", ha asegurado.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno andaluz haya rechazado la mano tendida por el PSOE para aprobar los presupuestos, así como las propuestas socialistas de dotar con 500 millones de euros más la sanidad pública y otros 500 para la educación pública, además de pedir ayudas directas para la hostelería.