Ruiz achaca el aumento del paro al Gobierno de la Junta

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, aseguró ayer que «con las derechas en el Gobierno andaluz, la comarca de Los Pedroches ha perdido en el mes de enero casi 250 empleos, la mayoría de ellos en Pozoblanco y Villanueva de Córdoba», y ha recordado que Moreno Bonilla «prometió en campaña electoral que crearía en esta legislatura 600.000 empleos en Andalucía».

Ruiz, que mantuvo en Pozoblanco un encuentro con cargos orgánicos e institucionales del PSOE de la comarca de Los Pedroches, en el que también participó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialistas en el Parlamento andaluz, Rodrigo Sánchez Haro, señaló que «un año después de la llegada de las derechas al Gobierno de la Junta no solo no se crea empleo sino que se destruye». «En zonas tan sensibles como esta comarca para un asunto como el del despoblamiento vemos que el Gobierno de Andalucía no hace nada para remediarlo».

Igualmente, reprochó que se hayan «suprimido 13 oficinas liquidadoras de tributos en nuestra provincia, obligando a los vecinos de Pozoblanco, Hinojosa, El Viso o Conquista a desplazarse a Posadas mientras que los de Cardeña tendrán que ir a Priego».