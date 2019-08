Rojano dice que el expediente de la Semana Santa no está archivado

Jesús Rojano, portavoz del grupo municipal del PSOE y exalcalde de Baena, ofreció ayer una rueda de prensa para responder y explicar el expediente de interés turístico internacional de la Semana Santa. Justificó su tardanza porque ha tenido que documentarse para ser riguroso en la respuesta de cara al «escándalo que ha montado la alcaldesa».

Rojano informó de que el expediente «no está archivado» por lo que está a tiempo de conseguirse. Reconoció que en noviembre de 2018 desde Turismo se les requirió que subsanase el expediente ya que hay algunas publicaciones que no se admiten. Días más tarde se reunieron con el subdirector de Turismo y allí les mostraron la circular interna que define los criterios por los que se admiten las publicaciones: de difusión nacional en medios extranjeros. «No nos pareció justo porque no son públicos» esos criterios. Añade que ellos le explicaron que era imposible contratar esas publicaciones y «aunque pone un plazo de diez días nos permiten que sigamos presentando todas las publicaciones que se vayan realizando hasta la resolución definitiva». Algo que según Rojano aún no ha pasado, por lo que «no hay archivo del expediente» porque «negociamos con la subdirección general y la secretaría de Estado que nos permitiese más tiempo para presentar las publicaciones antes de enviarnos la resolución expresa».

Ahora, el portavoz socialista le dice a la alcaldesa, Cristina Piernagorda, que contrate las publicaciones con los medios extranjeros y si mientras recibe la resolución «yo iría al contencioso porque los criterios que se aplican no son públicos y nosotros sí cumplimos con la orden».

Reconoce que cuando el ministerio les explicó que eran necesarias publicaciones de difusión nacional en medios extranjeros no lo hizo porque no tenían dinero y añade que la alcaldesa en 2020 tendrá capacidad para afrontar estos gastos de publicidad. Insistió en que no hay que empezar de cero ya que tiene toda la documentación preparada «porque tenemos un trabajo muy minucioso, un dossier magnífico». Sobre los gastos, indicó que muchas de las facturas han ido a reconocimiento extrajudicial en los plenos y que si tiene alguna duda «que consulte con los técnicos».

Rojano estuvo acompañado por Lola Cristina Mata, anterior teniente de alcalde y responsable de Cultura, quien defendió y detalló pormenorizadamente la elaboración del expediente, que cuenta con 1.020 folios y en el que han trabajado numerosas personas. «Un trabajo por el que nos felicitaron porque está muy completo». Insistió en que se les dijo que mientras no se archive el expediente «está latente».

El exalcalde calificó de «ruin y mezquina» la estrategia de confrontación e insistió en que todavía se está a tiempo de enviar las publicaciones y que se puede hacer una modificación de créditos para conseguir el dinero. Se dirigió a la alcaldesa para decirle que debe pedir ya una cita con el ministerio «y si tiene alguna duda yo la acompaño». Porque en las circunstancias que «nos encontramos hay que ponerse a trabajar» y señaló que la alcaldesa estos meses «ha estado más ocupada en criticar la labor del anterior equipo de gobierno»,

Reconoció que está «cansado» de una persecución personal en la que se convierte en un objetivo único «por parte del PP, por parte de Iporba creo que es una obsesión casi enfermiza y no entro y por parte de IU, que ya ha dicho públicamente que deje la política porque supongo que soy un rival duro». Pidió un poco de respeto y consideración tras los «ataques que hemos recibido estos tres días, la presión ciudadana a la que se ha sometido por culpa de una alcaldesa que busca problemas para después erigirse en salvadora».