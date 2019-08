Revés a la Semana Santa de Baena para ser de interés turístico internacional

La alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, ha informado este martes de que el expediente para la declaración de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional «está desistido» desde noviembre de 2018. Explicó que, según la documentación que tienen en su poder, el 19 de noviembre de 2018 la Secretaría de Estado de Turismo remitió al Ayuntamiento un escrito dirigido al anterior alcalde, Jesús Rojano, en el que se le informa de que «la solicitud adolece de un defecto, que no se cumplen los requisitos establecidos en la orden y explican uno a uno por qué se rechazan». En el mismo requerimiento indican que cuenta con plazo de diez días para subsanar el expediente y continuar con el procedimiento sino «se entiende como desistido». Ante esto, criticó la regidora la «desidia y dejadez» del anterior equipo de gobierno. Y añadió que desde el Ayuntamiento no se hizo ninguna gestión y que actuó con «oscurantismo ya que nadie sabía nada de esta circunstancia, ni siquiera la Agrupación de Cofradías».

UNA PRIORIDAD

La alcaldesa señaló que este tema ha sido una prioridad para ellos y por eso el 2 de agosto preguntaron en la secretaría de Turismo sobre el expediente y el día 21 «nos contestó que el procedimiento está desistido por no haber atendido al requerimiento de noviembre». Detalló que sólo una de las catorce acciones de difusión presentadas es válida e indican que no se ajustan a la orden debido a que hay publicaciones con más de cinco años, otras son informaciones de tipo sectorial y otras no son específicas de la fiesta. Además, Turismo les informa del cambio de normativa, que desde el 7 de agosto de 2019 hay una nueva orden. Por lo que el expediente se encuentra «en el punto cero». Lamentó Piernagorda los años de trabajo, esfuerzo y gasto.

«Según el informe de Intervención, el gasto asciende casi a 40.000 euros». Criticó también que en febrero de 2019 el Ayuntamiento diseñó un plan para continuar con el procedimiento, hizo un contrato de plan de empresa con una serie de publicaciones que se iban a hacer en el extranjero y «esto tampoco se ha cumplido». Sí se ha encargado una serie de publicaciones a otra empresa pero analizándolas se ha visto que «estas publicaciones no sirven porque no es lo que pide la orden». Se sorprendió la alcaldesa de que este último contrato fuera de abril de este mismo año y «sabiendo que no son válidas para el expediente, en concreto se han pagado 18.000 euros el día 14 de junio de 2019, el día de antes de que el señor Rojano saliera de alcalde» y añadió que pretenden que se les pague otros 7.000 euros más, «cosa que va a estar parada hasta que se sienten con nosotros la empresa o alguien que nos de una explicación».

NUEVOS CONTACTOS

La alcaldesa insistió en que para el actual equipo de gobierno este expediente va a ser «una prioridad» y que ya están «manos a la obra». Así, ya se ha reunido con la Agrupación de Cofradías para analizar la nueva orden y ha iniciado los contactos tanto con la Secretaría de Estado de Turismo como con la Consejería de Turismo con el objetivo de iniciar un nuevo expediente y hacerlo lo antes posible.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Baena, Guillermo Iván Bernal, afirmó que de la comunicación del 19 de noviembre no tenía ningún tipo de información y sí que habían pedido nuevas publicaciones, «que yo entendía que se iban a encargar» y mostró su colaboración con la Alcaldía.

LA RESPUESTA DEL EXALCALDE

Tras conocer las declaraciones de la alcaldesa, el exprimer edil de Baena Jesús Rojano ha asegurado que "el expediente está completo e impecable, gracias al trabajo de mucha gente desde hace años". Rojano añadió que "solo hay que añadir publicaciones en medios extranjeros de tirada nacional, para lo que me presupuestaron 65.000 euros de los que solo pude conseguir una parte para difusión en medios digitales, esperando el cambio de normativa". En ese sentido, Rojano ha insistido en que "hay mucho trabajo hecho y, ahora que está el ayuntamiento más saneado, podrá hacerlo en el próximo presupuesto de 2020".