Retrasos en la ejecución de la Variante de la A-331 hacia Rute

La ejecución de las obras de la Variante A-331 presenta nuevos retrasos, ya que estaba prevista su culminación para el pasado mes de mayo. Si bien hace más de un año se evaluó en un 22% el nivel de ejecución de la misma, la construcción de esta obra de poco más de cuatro kilómetros de longitud, en la que la Junta de Andalucía invierte 7,3 millones de euros, y que conectará la Autovía del Olivar (A-318) con la carretera de Rute, evitando así el paso del tráfico de medio y largo recorrido por el casco urbano lucentino, no avanza al ritmo previsto. Sobre el actual nivel ejecución, fuentes de la Consejería de Fomento, a través de su gabinetes de prensa, han informado de que «las obras de la variante de Lucena se encuentran al 75%. Los plazos dados por el anterior Gobierno no se han cumplido, porque se está tramitando una modificado para realizar las adaptaciones técnicas que no recogía el proyecto original. Este modificado se centra en expropiaciones necesarias para finalizar la obra, y en el traslado del horno alfarero de época romana hallado en junio del 2018». Apuntan que «el anterior Gobierno no hizo sus deberes y ahora estamos desatascando el proyecto».

Independientemente del cálculo de ejecución de obra que se aporta por la Junta, la realidad parece ser distinta, pues el volumen de obra pudiera situarse en torno al 50%, y el parque de maquinaria y personal que se mantiene en la misma es bastante reducido, por lo que la culminación de esta pudiera dilatarse sobre manera en el tiempo, ocasionando múltiples problemas en caso de precipitaciones por la falta de encauzamiento de aguas, lo que ya se puso de manifiesto en la zona de la Torca el pasado invierno, cuando pese a las escasas precipitaciones, sí se ocasionaron daños por inundaciones.

MAYOR FLUIDEZ / Se trata de una infraestructura viaria, contemplada en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020), y que permitirá una mayor seguridad, fluidez, reducción de tiempos de viaje, evitando que los más de 3.000 vehículos diarios que circulan por este eje de comunicación dejen de pasar por el centro de la ciudad. Actualmente, las obras se desarrollan en distintas zonas de su trazado, actuándose en el enlace que unirá esta infraestructura con los Llanos de Don Juan, así como en la ejecución de rellenos de tierra en las inmediaciones del nuevo puente de la Torca, por donde discurre su trazado, donde ya se ha actuado en la ejecución de los puentes que permiten los pasos inferiores. Cabe recordar que la empresa General de Estudios y Proyectos reiniciaba las obras a primeros del pasado año en la variante A-331, que habían estado paralizadas casi un año, y que esta empresa formaba parte de la anterior unión temporal (UTE), con la constructora Corsan.

Las obras tienen un presupuesto de 7,3 millones de euros, y su primera adjudicación fue en el año 2010.

Para reactivar la actuación fue necesario solicitar nuevamente la autorización ambiental, que obtuvo el informe favorable en marzo del 2017.