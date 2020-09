Residencias en la provincia: de tener casos a librarse del virus

La residencia Virgen de los Remedios de La Rambla detectó el coronavirus en cuatro de sus trabajadores antes de que regresaran de vacaciones. Según explica su director, Rafael Luque, el 30 de agosto ya contaban con test PCR con resultado negativo, por lo que están trabajando. Al ser negativos el resto de los test realizados en el centro, «la residencia está libre de coronavirus», señala, aunque sigue sin permitir paseos ni recibir visitas y ha optado por una fórmula intermedia, dejando que los familiares vean a los residentes a través de la ventana, con distancias y mascarillas, pero sin contacto físico. Las familias utilizan este método entre una y tres veces por semana y el encuentro suele durar quince minutos. Con esa fórmula y las videollamadas, «todos los residentes tienen contacto con sus familiares», afirma.

En Fuente Obejuna, donde un trabajador dio positivo y está aislado en su domicilio, las pruebas realizadas al resto y a los residentes han sido negativas, por lo que, según indica la alcaldesa, Silvia Mellado, el centro ya no está confinado.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

De los dos casos detectados en la residencia de Belalcázar, uno era un empleado que había terminado su vínculo laboral con el centro, mientras que al otro se le aplicó el protocolo. El centro asegura que todos los test realizados a empleados y residentes han dado negativo. Como medida de precaución, no permite visitas ni salidas. En cuanto a la residencia de El Viso, el contagiado es un trabajador que dio positivo de vacaciones, por lo que no se incorporó y quedó aislado en su domicilio. Eso mismo ocurrió en las residencias San Francisco y Casa Grande de Baena. La primera tiene una trabajadora en cuarentena que no llegó a entrar, y en la segunda son dos, que tampoco regresaron. En cambio, el centro Ilunion asegura no tener positivos.

En cuanto a otros centros sin casos, los dos de Palma no reciben visitas ni dejan salir a sus residentes. En Cabra, en Virgen de la Sierra, los residentes reciben visitas con cita previa y durante las mismas se acercan a la puerta principal y sus familiares los ven desde la reja exterior de la calle. En cuanto a Promi, tiene confinado el geriátrico pero no las otras dos residencias de discapacitados. En el centro de Faisem se permiten paseos, preferentemente con monitores, y, excepcionalmente, alguna visita en la zona ajardinada. En las dos residencias de Pozoblanco hay visitas pero con cita previa y en lugares habilitados. En Fuente Palmera la residencia y el centro de discapacitados tienen prohibidos los paseos, con excepciones, pero permiten visitas. En Aguilar se recomienda que no se visite a los residentes y las salidas solo para temas urgentes.