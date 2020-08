Rescatado un hombre en Pozoblanco que se cayó al río Guadalmilla

La Guardia Civil ha rescatado a un vecino de Pozoblanco que se había caído al río Guadalmilla y se encontraba desorientado y con evidentes signos de hipotermia y deshidratación. Una vez estabilizado, los agentes lo trasladaron a una zona más accesible y con mayor visibilidad, para que fuera asistido por los servicios médicos, siendo seguidamente trasladado a una ambulancia con la colaboración de bomberos y Policía Local de Pozoblanco, informa una nota de prensa de la Guardia Civil.

La Guardia Civil tuvo conocimiento la madrugada del pasado 16 de julio, sobre las 00.30 horas, de que una persona de avanzada edad había desaparecido, tras salir de su domicilio en su vehículo particular, no dejando señas de su paradero y no habiendo regresado al domicilio.

Las primeras investigaciones permitieron saber, continúa la nota, que esta persona había efectuado, en torno a las 18:00 horas, una llamada desde su teléfono móvil a un familiar, pidiendo auxilio, comunicando que salió a buscar mimbre al campo y que había sufrido una caída encontrándose desorientado, refiriendo que pensaba que se encontraba cerca de unos depósitos de agua desconociendo la ubicación exacta.

Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil de Pozoblanco se trasladó hasta la estación depuradora de aguas residuales de dicha localidad y comenzaron a realizar una batida exhaustiva por los caminos aledaños a dicha zona para intentar dar con su paradero, logrando localizar el vehículo a unos dos kilómetros de dicha estación depuradora, en una zona de campo abierto cercano al camino que conecta la localidad de Alcaracejos con Pozoblanco, encontrándose el vehículo cerrado, sin personas en su interior y sin signos de estar forzado.

Ante ello, los guardias civiles inspeccionaron la zona aledaña al río Guadarramilla, atravesando zonas de vegetación de difícil acceso, para intentar hallar alguna pista que pudiera guiar a la ubicación del desaparecido, lográndose sobre la 01.50 horas localizar al desaparecido en la orilla del río Guadarramilla, sin poder moverse y pidiendo auxilio, procediéndose a su rescate y traslado a un lugar seguro.