Reparaciones en Silillos y Posadas tras las protestas por los cortes de luz

Los cortes de energía eléctrica sufridos por los vecinos del núcleo de Silillos, en Fuente Palmera, y por los de Posadas, que han dado lugar a protestas ciudadanas y a quejas transmitidas por los ayuntamientos, han sido ya abordados por Endesa, que considera que, tras las últimas acciones, han quedado resueltos.

Los problemas han sido frecuentes durante la segunda quincena de julio. Alrededor de medio centenar de vecinos de Silillos interpusieron una reclamación colectiva en Consumo para denunciar los continuos cortes del suministro eléctrico que venían sufriendo desde el día 15 de julio. Afirman que la situación se viene arrastrando desde años atrás, pero que se está agravando este verano debido a las altas temperaturas durante muchos días seguidos.

Los afectados achacan la situación a un transformador ubicado enfrente de la iglesia, pues consideran que no tiene la potencia suficiente y salta especialmente en las horas de más calor, cuando en las viviendas se ponen en marcha aire acondicionado, ventiladores, etc. Además, no afecta a todas las casas del núcleo, sino a unas treinta de distintas calles. No obstante, añaden que a cualquier hora del día la luz sufría recaídas y, además de dificultar muchas labores cotidianas, perjudica a personas mayores que tienen máquinas de oxígeno.

Los vecinos también se quejaron de los enormes problemas para comunicarse por teléfono y trasladar la problemática a Endesa, pues tuvieron que acudir al Ayuntamiento para que este consiguiera la gestión para que la compañía acudiera y pusiera en marcha el transformador. Pero como señala María José Adame, una de las portavoces de los afectados, «no nos vale que venga un técnico y lo arregle, porque a las pocas horas o al día siguiente vuelve a saltar; necesitamos que cambien el transformador, que está obsoleto; además, el cableado de todo el pueblo está en unas condiciones lamentables, tercermundistas, hace falta un arreglo integral».

Los afectados, con su alcaldesa pedánea a la cabeza, Paqui Vidal, también se reunieron con el primer edil colono, Francisco Javier Ruiz, tras lo cual el Ayuntamiento se dirigió por escrito a Endesa. a situación llevó a los vecinos y vecinas de Silillos a concentrarse ante el citado transformador. Desde Endesa, se ha admitido que en el mes de julio en Silillos tuvieron efectivamente varias incidencias debido "a fusibles fundidos". La compañía no coincide con,los vecinos en que se trate del transformador, pues explica que el pasado día 31 llevó a cabo "una revisión completa de las redes de distribución en esta zona, detectando un cuadro de baja tensión con un defecto que podría ser el origen del problema". Tras la sustitución de este cuadro de baja tensión, añade, se finalizó la revisión "y desde ese día no se han vuelto a registrar incidencias". Endesa traslada a la población su "pesar por los problemas que se hayan podido ocasionar", pero asegura que "tras esta actuación el problema estaría resuelto".

En Posadas

Algo similar ocurrió en Posadas, donde el Pleno del Ayuntamiento ratificó por unanimidad de todas las fuerzas políticas (PSOE, PP e IU), una declaración institucional conjunta que tiene su origen en los numerosos cortes de suministro que han venido sufriendo las viviendas de diferentes barrios de Posadas, «ocasionando perjuicios personales y materiales, que cobran una especial gravedad en esta época, dadas las altas temperaturas que estamos soportando».

El documento indicaba que, pese a que la ciudadanía hace frente rigurosamente al pago de los recibos que se giran, la red eléctrica no siempre experimenta las mejoras que le permitan absorber el incremento de la potencia demandada que se registra para ofrecer un servicio de calidad y, por ello, «reclamamos a Endesa que lleve a cabo aquellas inversiones necesarias en la red de distribución para garantizar el suministro eléctrico a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo”.

El Pleno mostraba su intención de dar traslado de su acuerdo al resto de administraciones públicas implicadas (Junta de Andalucía y Gobierno) para que se involucren en esta reclamación, haciendo de esta forma más fuerte y contundente la reivindicación de la ciudadanía.

Por su parte, la empresa energética contestó al Consistorio que se estaban realizando trabajos de refuerzo en la red de baja tensión y en el centro de transformación correspondiente a la calle Molinos, una de las afectadas. También, indicó, han quedado resueltas las incidencias en las calle Vicente Mosquete, Hornos y Muralla, según el responsable de zona de la compañía.