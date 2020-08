Los regantes de Jauja exigen el aprovechamiento de las aguas de escorrentía de invierno

Miembros de la comunidad de regantes Paño Cabezas de Jauja se han concentrado este miércoles en esta aldea de Lucena para reivindicar la autorización de almacenamiento y uso de un hectómetro de agua diario proveniente de las aguas no reguladas procedentes de escorrentía que circulan en invierno en el entorno del río Genil. Más de doscientas personas han secundado esta concentración que se iniciaba en el puente sobre el Genil, en el límite con la sevillana población de Badolatosa, a través de la zona de las Revueltas y por las calles Molino y Ronda del Caso hasta el ayuntamiento de la pedanía.

El presidente de la comunidad de regantes Paño Cabezas, Eduardo Gómez, ha estado acompañado por el alcalde de Lucena, Juan Pérez; el pedáneo de la Jauja, Rafael Gómez, y varios concejales y portavoces de los distintos grupo políticos lucentinos y miembros de distintos sindicatos. Eduardo Gómez ha exigido "poder utilizar un hectómetro de las aguas no reguladas de invierno". Manifestaba que "la comunidad de regantes lleva más de dos años constituida y forman parte de ella 240 vecinos, pequeños propietarios en una aldea de 1.000 habitantes a los que la sequía vine haciéndoles inviables sus cultivos, entre ellos el olivar tradicional de secano en laderas pronunciadas, del que 843 hectáreas precisan del agua para no desaparecer". Insiste en que "llevamos dos años sin respuestas, mientras vemos cómo el 50% del agua de las aguas no reguladas de invierno se va directamente al mar, y mientras nuestros jóvenes se ven obligados a emigrar".

La ley de Aguas

Eduardo Gómez señala que nadie nos ha dicho que no sea viable nuestra solicitud, solo que mientras no se modifique la Ley de Aguas nuestra propuesta no es viable". Mientras, continúa, "nos enteramos de que entre las poblaciones de Herrera y Écija se pretende construir un pantano". Gómez ha pedido que "tome nota sobre esta exigencia la Confederación Hidrográfica, así como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, para que dé respuesta a un problema que nos lleva al abandono de nuestra pequeña fuente de ingresos y trabajo".

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha manifestada que "se trata de un tema de vital importancia para la aldea de Jauja, donde la economía del olivar es la principal fuente de ingresos de estos pequeños agricultores, y de no dar solución este petición dará lugar a un incremento de la despoblación".

Asaja Córdoba ha participado en la concentración como muestra de apoyo. "No se trata de una petición destinada a incrementar el patrimonio de un reducido número de propietarios de grandes superficies, sino que se trata de una actuación de un marcado carácter social que, en caso de prosperar, aliviará la economía de un importantísimo número de familias", señala la organización agraria.