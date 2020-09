Rechazo unánime a la eliminación del servicio de traslado urgente de ambulancias de Aguilar

Los alcaldes y alcaldesas de la Mancomunidad Campiña Sur han mantenido una reunión, la tarde de este martes, 29 de septiembre, para tratar temas como el presupuesto de la Mancomunidad o el problema surgido a partir de la decisión de la Junta de Andalucía en el pliego de adjudicación de ambulancias. La eliminación del servicio urgente de traslado por ambulancia en Aguilar ha sido rechazada por unanimidad por todos los municipios de la mancomunidad.

Tras la reunión comparecieron Francisca Carmona, presidenta de la Mancomunidad; Esteban Morales, alcalde de Puente Genil; y Carmen Flores, alcaldesa de Aguilar. De esta manera, Francisca Carmona señalaba que «cualquier asunto que afectara a un municipio o varios municipios, siempre se ha hecho eco en defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas». Carmona explicaba que se trata de un asunto que afecta a varios municipios, no sólo Aguilar de la Frontera, Moriles y Monturque, Puente Genil o Montilla. La presidenta añade que «entendemos que en un momento como el que estamos viviendo no debe producirse ninguna merma en calidad en los servicios sanitarios, ni ningún derecho adquirido». Francisca Carmona reflexionaba «y más ahora con el aumento de casos positivos por coronavirus que se están dando en los municipios». La presidenta de la mancomunidad señalaba que no se debía perder la calidad sanitaria ni recortar servicios «tenía derechos adquiridos» y pedía a la Junta que «reconsidere la decisión de la supresión» de dicho servicio «básico y fundamental».

Por su parte, Estaban Morales, alcalde de Puente Genil, enumeraba que, a los habitantes de Puente Genil, «cargan a los treinta mil habitantes que tenemos con los casi catorce mil». Morales se quejaba de «la falta de interés en un momento en el que lo que debe de haber es un incremento de medios y recursos». El alcalde de Puente Genil apelaba que en estos momentos «a pesar de las permanentes quejas en la falta de comunicación y lealtad con los ayuntamientos», la delegación de Salud «no tiene a bien anticiparnos la noticia que luego nos llega». Morales manifestaba «la falta de comunicación y la falta de planificación, «sin duda lo que va a suponer en los servicios en los que la ambulancia de Puente Genil pueda prestar» y pedía «que se recapacite y que no se perjudique a ningún territorio, que no se pierda ningún recurso».

Por otra parte, Carmen Flores ha afirmado que «no hay más intención que poner de manifiesto, de comunicar a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo», para que «se reconduzca». Una cuestión que consideraba que «no tiene una trascendencia económica importante como para que no se pueda reconducir». Flores comentaba que desde el primer momento la delegada de Salud y Familias y el gerente de distrito han estado «a mi disposición, informando de cuál es la situación». Además, recordaba que las asociaciones de vecinos, asociaciones de salud y los partidos políticos municipales han creado una plataforma a través de la que «están llevando diversas actividades para hacer una llamada de atención a la Junta y a la delegación de Salud y Familias».

Asimismo, comentaba la fórmula para llevar a cabo la concentración del día 5 que tendría que ser «especial» por las medidas de seguridad. Se está realizando la recogida de firmas, que es la manifestación de que la población no está de acuerdo con esta decisión». Carmen Flores sentenciaba «estamos a tiempo» y añadía que «estoy viendo sensibilidad por parte de la Delegación de Salud y Familias» para encontrar una solución. Flores concluía que «una cosa es la organización técnica y muchas veces no se calibra hasta qué punto puede repercutir en la atención tan básica, y esencial, como pueden ser unas urgencias».