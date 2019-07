Rechazan la propuesta de pedir los bienes de la Iglesia

La moción presentada por el Grupo Político Unidad Vecinal Egabrense (UVE) en la que solicitaba que se iniciaran los procedimientos para pedir en el Registro de la Propiedad los posibles bienes inmatriculados de la Iglesia Católica en Cabra no contó con el respaldo mayoritario del plenario egabrense, ya que tanto el Partido Popular, con mayoría absoluta de 14 concejales, y Ciudadanos (1 concejal) votaron en contra de la misma.

Según el portavoz de UVE, Manuel Carnerero, la propuesta no suponía «ni mucho menos ningún ataque a la Iglesia» y solo planteaba saber qué bienes en Cabra habían sido inmatriculados por la Iglesia Católica en aras de «defender el patrimonio cultural e histórico de Cabra». A pesar de presentar la moción, Carnerero se mostró reacio a que existiesen bienes inmatriculados en la localidad como edificios, calles o plazas pero, añadía, «hay que saberlo en defensa del interés general». La propuesta suscitó la defensa de las acciones sociales llevadas a cabo por la Iglesia por parte del portavoz de los populares, Ángel Moreno, quien basó el voto en contra de la formación popular en que según la Ley de Protección de Datos no es posible facilitar esos datos a lo que el portavoz de UVE matizó que no hablaba de pedir datos sino solicitar posibles inmatriculaciones.

Tampoco salió adelante la moción presentada por el grupo municipal del PSOE, donde se solicitaba el «trato igualitario y equitativo para los autónomos y empresarios egabrenses en contratos de menor cuantía». Una propuesta que, según el portavoz de la bancada socialista, se presentaba con «espíritu constructivo y para establecer una igualdad de oportunidades». El portavoz de Ciudadanos, a pesar de mostrar su preocupación por la tramitación de los mencionados contratos menores y defender la igualdad de oportunidades, no apoyó la propuesta lo que ocasionó que, junto a los también votos en contra de los 14 ediles del PP, no prosperase esta moción.

La propuesta que sí prosperó, gracias a la abstención de los 14 ediles del PP, los cuatro del PSOE y los dos de UVE, y el voto favorable del grupo proponente de Cs fue la relativa a la problemática de las inundaciones existentes en épocas de fuertes lluvias en la zona de los Arcos de la calle Baena. A pesar de la abstención, los grupos políticos mostraron los trabajos y estudios realizados durante varias legislaturas de distinto signo político coincidiendo en que el principal causante fue la eliminación de un arroyo.