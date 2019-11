Publicada la regulación de la recogida de setas y hongos en terrenos forestales cordobeses

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Araceli Cabello, ha informado de la publicación hoy en BOJA de la regulación de la recogida de setas y hongos en terrenos forestales cordobeses. Cabello ha recalcado que esta regulación evita episodios de recogida incontrolada y abusiva que pueden ocasionar daños al medio ambiente. “De esta manera queda garantizada su persistencia y capacidad de regeneración, y se mantiene en un estado favorable el medio ambiente en general”, afirma la delegada.

La recogida de setas y hongos está permitida hasta el 31 de marzo de 2020, con un máximo de 5 kilos de setas y hongos por persona y día, y está sujeta a una serie de restricciones que aseguren la sostenibilidad de la actividad y el mantenimiento del entorno. Así, la recogida no conllevará alteración de la capa superficial del suelo, no se permite la recolección de setas inmaduras y deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse, mientras se prohíbe la recogida de setas en horas sin luz, entre otras consideraciones.

La delegada ha destacado la importancia del empleo de cestas u otros elementos de transporte que permitan la aireación y dispersión de las esporas, elemento obligatorio para asegurar la aparición de nuevos ejemplares en el futuro.

Normas generales

Como regla general la recogida de setas en los montes públicos pertenecientes a la Junta de Andalucía será gratuita, y se permitirá la circulación por sus caminos entre las 8 y las 17 horas. No está permitida la circulación de vehículos campo a través, perturbar a la fauna con ruidos o aproximaciones, ni abandonar residuos en el monte.

Para otros tipos de espacios forestales, hay que cumplir la normativa específica y/o solicitar las autorizaciones pertinentes, por ejemplo en montes públicos pertenecientes a Ayuntamientos, terrenos particulares, terrenos públicos y privados con aprovechamientos de setas y hongos concedidos, aprovechamientos dentro de los Espacios Naturales Protegidos, entre otros.

Desde la Delegación se ha constatado un creciente interés de los aficionados a la micología, y el aumento de los mismos, para lo cual se están intensificando las labores de asesoramiento tanto vía web como a través de consultas personalizadas. Adicionalmente existe una guía micológica disponible en la web de la Consejería, a través de la ruta Inicio > Información Ambiental > Montes > Aprovechamientos forestales.