El PSOE de Villaralto denuncia amenazas por no derrocar a IU

Los dos concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Villaralto, Ángel Silveria, y José María Granados, han decidido cesar su actividad municipal “hasta que no se nos garantice la total libertad de poder decidir y de poder actuar en conciencia, con nuestro cometido como grupo de la oposición”.

En un comunicado el PSOE de Villaralto señala que están recibiendo cartas anónimas, que ya han sido puestas en conocimiento de la Guardia Civil, dirigidas personalmente al portavoz Ángel Silveria, “en varias ocasiones ya”, en las que “se nos advierte del peligro que podemos correr si no quitamos a IU de la alcaldía y se nos dice que debemos apoyar a la candidatura de Vecinos por Villaralto”, hasta el punto de que “se nos amenaza con el miedo a lo que pueda sucedernos”.

Desde esta formación política señalan que “el cambio que tanto se desea por parte de los anónimos puede ser posible si se dan las condiciones entre grupos, pero siempre en libertad de decidir lo mejor para el pueblo, no obstante si estamos coaccionados no hay libertad y no se puede decidir libremente y así decimos que nunca pasará”.

LA CORPORACIÓN DE VILLARALTO

En las pasadas elecciones municipales IU obtuvo 4 concejales, Vecinos por Villaralto (VPV) 3 y el PSOE 2 y aunque estos dos grupos estuvieron negociando para formar una alternativa al gobierno de IU, finalmente sólo un voto del PSOE fue para VPV por lo que fue proclamado alcalde Ángel Moreno (IU) al haber obtenido mayor voto popular.

El PSOE de Villaralto, que considera lo ocurrido como “inadmisible e intolerable” insiste en que “para desarrollar libremente nuestro trabajo de concejales, debemos tomar decisiones en el ayuntamiento, sin estar bajo amenazas, sin estar presionados por unos vándalos”. Y aseguran que “mientras persista esta situación grave de presión y de amenazas, a la espera de la actuación de la Guardia Civil, el Grupo Municipal Socialista de Villaralto no comenzará su actividad en nuestro ayuntamiento, suspendiendo nuestra asistencia a sesiones de plenos municipales”.