El PSOE solicita que se ejecuten los proyectos del 1,5% Cultural

La falta de ejecución de los proyectos del 1,5% Cultural centró el debate del último pleno del Ayuntamiento de Baena. En él, la concejala del PSOE Lola Ruiz preguntó por qué se retrasa el inicio de las citadas en Torreparedones. Explicó que hay municipios donde ya se ha iniciado la licitación, como el caso de Porcuna. Preguntó también por la intervención en el edificio de las termas del citado yacimiento, que cuenta ya con la subvención de los fondos Lidera que fue aprobada por la junta directiva de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz en noviembre. Ruiz recordó que las termas necesitan una intervención urgente. Además preguntó si se van a arreglar las escaleras de la Cueva del Yeso, cuyo estado ha impedido su apertura este año.

La alcaldesa, Cristina Piernagorda (PP), contestó que sobre el 1,5% Cultural «hagan sus gestiones en el Ministerio, dentro de su partido» que gobierna con Podemos. Sobre la Cueva del Yeso dijo que informará en cuanto sepa cómo está el asunto. En la siguiente intervención, Jesús Rojano (PSOE) le pidió que revise la resolución del 1,5% Cultural porque están concedidas desde hace casi un año y condicionada a que se presentara en septiembre la autorización de Cultura. Añadió que pueden iniciar ya el procedimiento de contratación del 1,5% cultural porque ya tiene la resolución.

El cambio de mutua que atiende a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento para que los desplazamientos que estos generan no siguieran derivándose al sector de la licencias VTC, también protagonizó parte del pleno, El portavoz de IU, David Bazuelo, dijo que «está haciendo difícil lo fácil» porque no ha hecho bien el procedimiento. «Nosotros le pedimos que hablara con los trabajadores porque hace falta su consentimiento y no lo ha hecho». Dejó claro que «los trabajadores no se oponen», sino que es necesario que les informe antes de tomar estas decisiones que les afectan. Piernagorda dijo que el lunes se reunirá con ellos.

Además IU presentó una moción que asumieron el resto de grupos en la que se acordó que el gobierno de la Junta consigne en los próximos cuatro años una dotación económica extraordinaria para la recuperación de 504.000 euros del Patrica. Y otra moción en apoyo a la lucha femenina con motivo del día internacional de la mujer trabajadora.

En el mismo pleno también se aprobó una modificación de créditos por 892.000 euros con los votos a favor del equipo de gobierno, PP-Cs, y la abstención de PSOE, IU e Iporba.