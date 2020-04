El PSOE de Priego pide la dimisión de Juan Ramón Valdivia por difundir bulos contra José Manuel Mármol

El grupo municipal y la agrupación local del PSOE de Priego han solicitado en un comunicado de prensa la dimisión de Juan Ramón Valdivia Rosa como teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Priego “por la continua propagación de bulos en la red social Facebook”.

Según el PSOE, la actitud de Valdivia, “tiene como objetivo el desprestigio personal y profesional” del portavoz del grupo municipal socialista, José Manuel Mármol, “y ocultar a la ciudadanía la verdadera gestión que está haciendo el PP con la mayoría absoluta en el consistorio, como la subida de la partida de sueldos un 88,5%, en una situación que ha traspasado la esfera política y no se debe consentir hacia ningún representante público”.

Las reacción del PSOE se ha producido tras la publicación esta mañana por Juan Ramón Valdivia, de una entrada en su muro de Facebook, en la hacía alusión a una publicación del PSOE local, también en la misma red social, en la que los socialistas habían “tapado la cara” en la fotografía que la ilustraba, a una persona que según Valdivia, “lleva al pie del cañón desde el día 13 de marzo”, en alusión al secretario de Alcaldía y anterior presidente del PP local, que era la persona que aparecía en la imagen recogiendo las mascarillas que, procedentes de la Diputación, habían llegado a la localidad el pasado viernes.

El portavoz del PP en Priego, Juan Ramón Valdivia. / COBO

Valdivia afeó a los socialistas usar la gestión de una institución pública, “para vender que es el PSOE quien nos está ayudando”, señalando que este tipo de actitudes son las que hacen que, “gente del PSOE de toda la vida de Priego sientan desapego por quien lo dirige en este momento”.

Para el teniente de alcalde, “el PSOE ha hecho un uso vomitivo de la institución para hacer creer a los prieguenses que quien te ayuda no es la institución que pagas con tus impuestos, si no el PSOE”, lamentando que el actual portavoz socialista, “dedique su tiempo a esto, cuando debería dedicar los 4.600 euros brutos al mes que cobra en la gerencia del Patronato de Turismo, donde lo ha colocado su partido, para estar luchando por las empresas turísticas, no para dedicarse a esto”.

Valdivia concluye su entrada indicando que si Mármol no tiene ideas, “que hable con nuestros empresarios, que seguro les pueden decir cuáles son sus miedos”, advirtiendo que Mármol, como gerente, lo que tiene que hacer es, “trabajar y no a hacerle la campaña a su partido, por mucho que sea quien lo rescata”.

Ante estas afirmaciones del teniente de alcalde, el PSOE emitía un comunicado solicitando su dimisión, en el que indicaba que desde la pasada legislatura, “Valdivia lleva vertiendo de forma continua bulos y calumnias en las redes susceptibles de fomentar el odio hacia el cabeza de lista del PSOE de Priego como representante público”.

Continúa el escrito del PSOE indicando que el “colmo” de esta actitud es que Juan Ramón Valdivia se personó como acusación particular en el llamado Caso Bomberos contra José Manuel Mármol, otros cargos públicos y funcionarios con décadas de servicio público, “en una denuncia que esta semana la Audiencia Provincial ha archivado afeando la mala fe de los denunciantes”.

Para el PSOE, “en lugar de pedir perdón públicamente por su actuación, Juan Ramón Valdivia ha vuelto a lanzar este domingo mensajes en las redes sociales desprestigiando a José Manuel Mármol con mentiras y falsedades sobre su ejercicio profesional y contra los que se estudiarán las medidas legales oportunas ante los tribunales”.

Por último, el PSOE advierte en su escrito que, “ni Juan Ramón Valdivia ni el PP van a coartar de ninguna forma el derecho democrático a ejercer la oposición municipal del PSOE y el control y la fiscalización a la nada transparente mayoría absoluta del equipo de gobierno del ayuntamiento de Priego”, solicitando a la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, desde el grupo municipal y desde la agrupación local del PSOE, “que aparte a este tipo de personas de la vida pública”, concluyendo que si no lo hace, “entendemos que ampara y respalda este tipo de actuaciones”.