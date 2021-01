El PSOE de Pozoblanco critica la gestión del gobierno local

La portavoz del grupo municipal del PSOE en Pozoblanco, Rosario Rossi, ha criticado en rueda de prensa la gestión municipal del PP en los últimos meses. Rossi ha lamentado que a esas alturas un grupo como el popular. con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, no haya aprobado aún los presupuestos para este año, lo que va a impedir de momento pagar a los colectivos locales las ayudas que no aumentaron en los últimos presupuestos. A esto se unirá que tampoco se pueden ejecutar ayudas para la hostelería y el comercio. La portavoz socialista se refirió igualmente a la ausencia de nuevo de la figura de interventor en el Consistorio, que impide numerosos pagos, y aseguró que «esta vez no pueden decir que no lo sabían y no se ha hecho nada para solventar esta situación». Rossi también ha puesto el foco en el retraso en el inicio de obras que podrían provocar devolución de subvenciones.