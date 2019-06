El PSOE negocia para «dar estabilidad» a los gobiernos locales y la Diputación

El presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas cordobeses, Antonio Ruiz, afirmó ayer que su partido, como ganador de las pasadas elecciones municipales a nivel provincial y fuerza mayoritaria en la Diputación, negocia ya con diferentes formaciones para dar «estabilidad» a los gobiernos municipales y al propio gobierno de la institución provincial. Asimismo, ha mostrado su disposición a seguir siendo alcalde de Rute, municipio en el que el PSOE ha ganado las elecciones en votos aunque ha empatado con el PP en concejales, y para ello ha comenzado una ronda de encuentros con los otros dos partidos que han obtenido representación: el PP, con seis ediles, e IU, con un escaño.

Aunque el PSOE ha obtenido también 6 concejales, Antonio Ruiz argumenta que, con los resultados obtenidos el pasado 26 de mayo, «el PSOE fue el partido más votado» y recuerda que en el 2015 «vencimos en las elecciones municipales por 336 votos, y este 2019 hemos vuelto a ganar las elecciones por 326 votos, una ventaja amplia sobre el segundo partido, el PP».

Ruiz también quiere compaginar esta responsabilidad con la de presidente de la Diputación, cargo al que se postularía como diputado socialista por la circunscripción de Lucena, «donde hemos ganado en todos y cada uno de los seis municipios», si bien esta decisión dependerá de los que diga la dirección del partido desde Ferraz. Sobre la institución provincial, «no cabe otra opción de gobierno que no sea la del Partido Socialista», ha afirmado. No obstante, ha apelado a la fórmula del anterior mandato, en el que tanto en Rute como en la Diputación ha gobernado con IU y, «por tanto, es una posibilidad para el próximo». «El objetivo en todos los casos -ha subrayado Antonio Ruiz- es conformar un gobierno que dé estabilidad» para, así, precisamente «asegurar ese valor, que hoy en día parece que no es muy común, pero que es importantísimo a la hora de desarrollar políticas de todo tipo» desde las instituciones.

El líder de los socialistas cordobeses ha añadido que «todo va según lo previsto», de tal modo que se está «hablando con todos los grupos políticos».