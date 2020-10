El PSOE exige a la Junta "lealtad y respeto" a los alcaldes socialistas de la provincia en esta crisis

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha anunciado hoy su intención de elevar a la Comisión Ejecutiva Provincial una propuesta de resolución para reclamar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, “lealtad y respeto a los alcaldes y alcaldesas socialistas”.

Amo, que ha reconocido el trabajo que han desarrollado los alcaldes y alcaldesas socialistas desde el inicio de la pandemia, ha reprochado al Gobierno andaluz “la deslealtad de la Junta con quienes están luchando en los municipios contra la crisis social y económica que ha provocado el coronavirus”.

“Los alcaldes y alcaldesas han soportado, desde el inicio de esta pandemia, el peso de una crisis para la que no estaban preparados y los ayuntamientos han vuelto a ser el epicentro de la política, la primera puerta a la que han llamado los vecinos y vecinas porque los consistorios son, no lo olvidemos, la administración más cercana a la ciudadanía”, ha subrayado.

Según ha explicado Amo, “la propuesta remitirá desde la dirección del PSOE de Córdoba una carta al presidente de la Junta de Andalucía para transmitirle el malestar de los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Córdoba ante la deslealtad y el ninguneo que vienen sufriendo y la queja por la falta de transparencia y la ausencia de datos en relación al número de casos positivos por coronavirus en sus municipios”.

En este sentido, Amo ha asegurado que “es intolerable que nuestros alcaldes y alcaldesas sigan sin tener información sobre los casos de personas que han dado positivo en coronavirus porque desde la delegación territorial de la Consejería de Salud y Familias no se les ofrece dato alguno y se ha dado orden a las direcciones de los centros de salud y de los distritos sanitarios de que no se informe a las cifras de contagios a los ayuntamientos gobernados por el PSOE”.

Por otra parte, la dirigente socialista ha explicado que “vamos a reclamar a Moreno Bonilla que se elabore una ley que regule la competencia de la desinfección sanitaria de los centros educativos públicos por parte de los Ayuntamientos, tal y como se establece en la Laula, con su correspondiente financiación, que se refuerce la plantilla de docentes y se baje la ratio en las aulas”, y ha añadido que “lo que no planificó la Junta de Andalucía lo han asumido los consistorios y de no ser por los ayuntamientos y el esfuerzo realizado por los equipos de dirección de los centros y los docentes los niños y niñas de muchos municipios de la provincia no habrían vuelto al colegio”.

Ámbito sanitario

Igualmente, la CEP del PSOE exigirá a la Junta que refuerce la plantilla de profesionales de la sanidad pública en la provincia de Córdoba y que abra los centros de salud que aún permanecen cerrados y ha insistido en que “estos profesionales llevan meses realizando un esfuerzo sobrehumano, dándolo todo por la salud de los cordobeses y cordobesas y la negligente acción del Gobierno andaluz los está dejando a los pies de los caballos”. “La ciudadanía tiene que saber que los culpables de la situación de la sanidad no son los facultativos, los profesionales de la enfermería o los celadores, los culpables son Juan Manuel Moreno Bonilla, su consejero Jesús Aguirre y la delegada territorial María Jesús Botella”, ha asegurado Amo.

Asimismo, según ha indicado la vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, “vamos a reclamar a Moreno Bonilla que exija a los delegados territoriales de la Junta de Andalucía que atiendan con la lealtad institucional que merecen a los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Córdoba porque en medio de una crisis sanitaria, social y económica como esta es absolutamente inaceptable que los delegados de la Junta no atiendan las llamadas telefónicas o los mensajes de los alcaldes y alcaldesas socialistas”.

“Los socialistas tenemos claro que de esta crisis podemos salir si todas las administraciones vamos de la mano, por eso esperamos que la Junta de Andalucía que cambie su actitud y, desde la lealtad institucional más absoluta, trabaje codo con codo con los ayuntamientos, con los alcaldes y alcaldesas”, ha concluido.