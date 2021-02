PSOE y Cs acuerdan en Puente Genil un presupuesto "inversor" de 27,5 millones de euros

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, presentó este miércoles el borrador del presupuesto municipal para el 2021, que el PSOE ha consensuado con su socio de gobierno, Ciudadanos, y cuya previsión es presentarlo en un pleno extraordinario entre la primera y segunda semana del próximo mes de marzo.Un documento que recoge un presupuesto de 27,5 millones de euros, por lo que sube con respecto al anterior en 500.000 euros. Y que según lo calificó, es "un presupuesto inversor por vocación, porque tenemos que aprovechar la mala situación económica para que el Ayuntamiento sea creador de empleo".

Así, se destinan a inversiones 3,5 millones de euros, fruto de una operación de crédito. Este es uno de los dos pilares sobre los que pivota el documento, y que entre otras actuaciones se destinarán a proyectos en el entorno del río como La Alianza, la futura piscina en Miragenil o la actuación en Río de Oro. Se incluye también un plan de asfaltado en la vía pública, con una partida de 400.000 euros (se incluye, entre otros, Santo Domingo, Rodolfo Gil, Cortes Españolas, así como la calle Don Gonzalo). Un plan que se completará con las inversiones provenientes del Programa de Fomento Agrario (PFEA) y de los Planes Provinciales, ya que "hay necesidad notable en muchas calles", sentenció.

Carácter social

Otro pilar es el carácter social, de ahí "un presupuesto socialista porque da un protagonismo importante a los servicios sociales, que están afrontando los problemas". En esta línea, informó de que "mantenemos la partida de la ayuda a domicilio, siendo uno de los mayores esfuerzos que hacemos, así reconocido" a nivel nacional, a través de la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales. Se destinan 400.000 euros, 120.000 menos que en el ejercicio anterior (en el que se llegó a gastar 500.000 euros en ayudas derivadas de la situación por el covid).

Las partidas destinadas a Cultura, Flamenco y Turismo se reducirán "a la mínima expresión", si bien se mantendrá el Festival de Cante Flamenco Fosforito, "aunque no sea con el mayor presupuesto", y también mantendrán las Noches de la Villa. En materia de gastos, el presupuesto recoge la subida impuesta por el Gobierno central del 0,9% a los empleados públicos.Destacó la aportación a los colectivos a través del área de Participación Ciudadana: "Colaboraremos con todos en materia de deportes, cultura, social o individual...", dijo.

Líneas rojas de la oposición

El alcalde también tuvo palabras para los dos grupos de la oposición en la Corporación municipal. Manifestó que "no nos sorprende, siempre se adelantan y se posicionan con líneas rojas, llevan una estrategia de oposición inútil porque nunca se ponen del lado del equipo de gobierno". Esta barrera -señaló Morales- la pone IU con su posicionamiento de "no licitar el servicio de alumbrado público, con la municipalización de la piscina… está claro que ellos no nos apoyan y nosotros no vamos a perder el tiempo". Mientras que la línea de distancia impuesta por el PP a instancias del alcalde estriba en los 400.000 euros "con los que intentan sorprendernos para ayudas directas a los comercios". En este sentido, Esteban Morales le planteó si retira esta cuantía de las ayudas a familias, "o que diga él cómo se hace". Lo que sí ha anunciado es que se volverán a poner en marcha los bonos descuento, en colaboración con la Asociación de Comercio de Puente Genil. El alcalde se dirigió al portavoz del PP directamente. "Señor Velasco, se queja de que llevo 10 años de alcalde, los mismos que usted en la oposición", dijo, al tiempo que le invitó a que "se ponga a trabajar para ser la segunda fuerza política" (en relación a los últimos comicios), al tiempo que le recordó "que nunca ha ganado unas elecciones".

También realizó una comparativa de los datos del desempleo en la localidad en relación a otros municipios de tamaño similar en la comarca. Según esos datos, el paro en Puente Genil pasó de 3.256 desempleados en febrero del 2020 a 3.461 en enero del 2021, lo que supone un incremento de 6,30%, una cifra "que no es excesivamente mala", según el alcalde, comparada con los incrementos de Palma del Río (24,27%), Antequera (22,84%), Córdoba (19,24%), Lucena (17,52%), Écija (10,36%), Cabra (7,83%) o Montilla (7,14%). "Con los proyectos PFEA y el plan de pequeñas inversiones estamos trabajando de mantener empleo y los datos reflejan que no tenemos la destrucción masiva que se está produciendo en otras localidades", agregó.