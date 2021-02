El PSOE critica los presupuestos del 2021 de Pozoblanco

El grupo municipal del PSOE valoró ayer en un comunicado el presupuesto general de Pozoblanco para el 2021 aprobado en pleno extraordinario el pasado miércoles con los únicos votos a favor del PP, que gobierna en mayoría absoluta.

Para el PSOE pozoalbense, es significativo que desde el año 2018 (primer año en que la Alcaldía la ostenta el Partido Popular) la diferencia entre el presupuesto aprobado en Pleno para el ejercicio en vigor y los ingresos finales sea cada año superior a los dos millones de euros y que, precisamente, sea desde ese año cuando comienzan a darse remanentes de tesorería en negativo.

Centrándose en los datos correspondientes al 2020, de los que solo tienen un avance, afirman que "no hay duda de que el 2020 ha sido un año completamente excepcional que no ha atendido a la realidad de años anteriores", y es por ello por lo que no comparten "que se contemple siquiera un presupuesto para el ejercicio 2021 en línea con el del año anterior cuando la realidad es que del presupuesto aprobado en el 2020 ha habido en lo que se refiere únicamente a ingresos, una bajada de casi 4.500.000 euros respecto al presupuesto aprobado para el 2021".