El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Baena critica que el equipo de gobierno (PP, C’s) incorpore de nuevo el borrador de presupuestos en el Pleno del próximo jueves «que no está acordado a priori con ningún grupo», y añaden que el domingo se les convocó a una reunión el lunes por la mañana sin tan siquiera preguntar por la disponibilidad de los concejales en horario laboral lo que impedía su asistencia, «demostrando así la falta de interés para acordar estos presupuestos con nuestro grupo a pesar de las manifestaciones públicas que vienen haciendo».

Por otro lado, afirman que el nuevo borrador de presupuestos «sigue sin recoger las medidas necesarias para poder reactivar la actividad en nuestro municipio y dar respuestas a las necesidades que demanda la ciudadanía». Recuerdan que de las propuestas que el PSOE ha presentado «solo han recogido una mínima parte con algunas cuestiones puntuales, sin contemplar ninguna de los asuntos estructurales» que desde su punto de vista necesita Baena para superar la crisis sanitaria y económica.

Del mismo modo, «denuncian la actitud reprobable» que están siguiendo con el tejido asociativo de Baena y Albendin, a quienes se les traslada la imposibilidad de colaborar con sus actividades por no tener unos presupuestos aprobados, algo que afirman que «es falso» porque desde el gobierno municipal «se está colaborando con otras asociaciones, alguna de las cuales ni tienen su sede en Baena, y sin embargo no están ayudando a otras muchas con el único objetivo de poder utilizarlas como rehenes para la negociación del presupuesto».

Informan de que el Ayuntamiento de Baena cuenta con un presupuesto prorrogado del año 2019 que está vigente en estos momentos, y que alcanza los 18 millones de euros, quedando disponibles aún 12 millones de euros, no siendo por tanto cierto las manifestaciones públicas y privadas que el equipo de gobierno viene haciendo en cuanto a la no existencia de presupuestos. Además, el PSOE plantea como cuestiones estructurales habilitar espacios para emprendedores, resolver la situación del servicio de ayuda a domicilio, ayudar a los empresarios y autónomos, realizar una oferta de empleo público que cubra las necesidades actuales del Ayuntamiento, regularizar el servicio de limpieza viaria, o la aprobación de las ordenanzas fiscales. Plantean que todo apunta a que la intención del equipo de gobierno ·»es llevar a cabo una subida de impuestos, ya que tanto PP como Ciudadanos no contemplan ninguna disminución en los ingresos a pesar del freno en la actividad provocado por la crisis del covid».

Por lo tanto, instan al equipo de gobierno a que presenten un borrador de presupuestos que ofrezca respuestas concretas a la situación actual.