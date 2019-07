El PSOE critica la paralización del Ayuntamiento

El grupo municipal del Partido Socialista criticó ayer que 38 días después de celebrarse las elecciones municipales que ganó el PP por mayoría absoluta, que el alcalde, Santiago Cabello, no ha convocado el pleno de delegaciones y representaciones por el cual han de constituirse los órganos de control y gobierno del Ayuntamiento. Los socialistas afirman que sin concejales delegados asignados oficialmente, los trabajadores del Ayuntamiento no pueden desarrollar debidamente sus funciones; así las cosas, existen multitud de proyectos parados o en el aire. «Pozoblanco no puede estar parado más tiempo», dice el PSOE.