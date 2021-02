El PSOE critica el "fracaso" de las medidas de la Junta contra la pandemia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Y de la nefasta y errática gestión del gobierno central no dice nada? ¿Que pasa que en las comunidades que gobierna el PSOE, todo va sobre ruedas, no hay problemas y todo es felicidad? Hay que tener poca vergüenza para criticar a otros lo que su partido no sabe hacer. Todo sea por salir en el periódico. Que nivel tan rastrero de muchos políticos.