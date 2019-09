El PSOE critica la «dejadez» de PP y Cs ante el cierre de la línea en el Juan Alfonso

Lola Ruiz, concejala socialista en el Ayuntamiento de Baena, ha criticado la «dejadez» del equipo de gobierno y de la Junta, ya que desde el 23 de agosto está suprimida la línea de Infantil en el colegio público Juan Alfonso de Baena y ahora «tenemos la confirmación de esta dejadez». Explica que ni la alcaldesa ni el concejal de Educación se han reunido con nadie del centro, y aprobaron una moción en el pleno «a sabiendas de que no iban a mover un solo dedo por salvar esta línea». Añade que desde el PSOE pensaban que al ser del mismo color político el equipo de gobierno y la Junta «no iba a haber ningún problema para mantenerla» como ya hizo en dos ocasiones el PSOE, «que evitó el cierre de líneas» en Baena y Albendín, «pero parece que no, PP y Ciudadanos no han querido porque esta ha sido una decisión política únicamente». Insistió en que el equipo de gobierno no ha tenido una sola reunión ni prestado apoyo al centro para revertir la situación. Para Ruiz, es una cuestión de «desidia y abandono de la escuela pública, algo a lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos de derecha».

Ruiz lanzó un mensaje de apoyo al centro y al barrio, porque el colegio, declarado de compensatoria por su proximidad a «una barriada desfavorecida», cumple no solo una función educativa, sino también social.