El PSOE critica la actuación de la Junta en residencias como la de Puente Genil

El parlamentario socialista Jesús María Ruiz ha realizado este viernes una comparecencia de prensa telemática en la que ha hecho un balance del documento de los Presupuestos 2021 de la Junta de Andalucía para Puente Genil y la provincia de Córdoba. En líneas generales los calificó de “continuistas, no son los que necesitamos en este momento”.

Los presupuestos de la Junta de Andalucía no incorporan ninguna partida para Puente Genil- dijo Ruiz “se incorporan muchas genéricas y específicas alguna para Córdoba y Lucena”. Por lo que las cuentas “no solo adolecen de transparencia sino que no se contempla nada en materia de Seguridad Vial ni para el estudio de la autovía del Olivar” a su paso por Puente Genil.

Con respecto a la situación crítica en la residencia DomusVi de Puente Genil en la que ya se han registrado 26 fallecidos, el parlamentario socialista realizó un balance de la aportación de su grupo para evitar una deriva en la segunda ola de la pandemia en las residencias. Recordó que en la primera oleada el 40% de las muertes por covid en Andalucía se produjeron en las residencias, cifra que se elevó al 60% en la provincia de Córdoba. Para intentar frenar esta situación –dijo Ruiz- “planteamos en septiembre una Proposición no de Ley con la que solicitamos medidas para las residencias”. Esta “PNL de protección a los mayores se aprobó por unanimidad “, en ella "planteábamos aislar a los positivos y no se ha hecho en Puente Genil, aquí se llegó tarde”.

Cuando el consejero de Salud- continuó el parlamentario socialista, decía que se había medicalizado la residencia de Puente Genil, "las medidas ya no han sido efectivas, se ha llegado tarde y con negligencia”. Sin embargo- apuntó que “si se hubiera actuado con rapidez y profesionalidad se podría haber ahorrado todo esto”, en relación a las muertes causadas. Y adelantó que con el tiempo “habrá que aclarar la respuesta sobre la asistencia sanitaria”.

Respecto a los presupuestos dijo que “no garantizan el blindaje de los servicios públicos y que no van a ayudar a los andaluces a salir del covid”, ya que para salud destinan una partida cuyo incremento “es inferior al 5%” y que por tanto “no va a permitir el incremento de plantilla para la atención primaria”, hecho que según el parlamentario “va a producir colapsos en los centros de salud”. Ruiz dijo que “se echan en falta partidas para el equipamiento en Peñarroya, en Palma del Río, Montoro, Lucena, para el materno de Reina Sofía”.

En materia inversora “en el anexo se mantiene la partida como el año pasado, si quitamos las correspondientes a Fondos Europeos”. Un documento que “no contiene elementos de reactivación del empleo”. Y también los calificó como los presupuestos “rehenes de Vox”,

En definitiva, “van a ser un fracaso y los Presupuestos del engaño”, dijo.

Ante este escenario, el PSOE de Córdoba está trabajando en recoger toda la información de la provincia “y presentaremos enmiendas”, si bien apuntó que “lamentamos que ocurra como el año pasado que fueron rechazadas”.