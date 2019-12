Un profesor con nota

El egabrense Diego Pablo Ruiz Padillo, profesor titular del departamento de Física Aplicada que en el anterior curso académico recibió uno de los Premios de Excelencia Docente de la Universidad de Granada en la categoría individual de Ciencias por su trayectoria como docente ha revalidado en el curso 2018-2019 la matrícula de honor que le vienen concediendo sus alumnos desde entonces.

Diego Ruiz Padillo, que imparte actualmente clases en Física, en Telecomunicaciones y en el master de Ingeniería Acústica en la Escuela de Edificación, ha obtenido un cinco sobre cinco en la materia que imparte en la maestría, otro cinco sobre cinco en la de Telecomunicaciones y un 4,87 sobre cinco en la de Física.

Con media de notable alto

Y es que, como cada curso académico, los estudiantes de la Universidad de Granada puntúan y evalúan a sus profesores, siendo evaluados a la finalización del pasado curso un total de 3.330 de los 3.512 profesores de dicha institución, entre los cuales la media obtenida fue de un notable alto.

El cuestionario se divide en cinco dimensiones que van desde evaluar la planificación de la docencia y el cumplimiento del plan docente a las competencias docentes, pasando por la evaluación de los aprendizajes y el ambiente de clase, así como la relación del profesor con los estudiantes.

En su perfil de Facebook, ha mostrado su agradecimiento "a Cabra y a mi familia, que siempre tengo presente. Me siento agradecido y orgulloso de las personas que me han mostrado aprecio, mis alumnos, mis profesores, mis padres, mis dos hermanos, mis tíos y primos y mi mujer e hija". También ha tenido palabras para la Universidad de Granada, "que me da la oportunidad de trabajar con casi 200 alumnos cada año y apoyar en lo poco que puedo su formación y futuro profesional".