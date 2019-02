El presupuesto municipal crece un 4% y ronda los 17,8 millones

Un presupuesto «realista y social», que se incrementa un 4% con respecto al ejercicio 2018, rondando los 17,8 millones de euros y que permitirá al Consistorio tener uno de los niveles de deuda más bajos de las últimas décadas.

Así definía el alcalde prieguense, José Manuel Mármol, el borrador del presupuesto municipal para el ejercicio 2019, en una comparecencia ante los medios en la que estuvo acompañada por la presidenta del Área de Economía y Hacienda, Alba Ávila, y por el concejal delegado de Participación Ciudadana, David López, que fueron los encargados de desgranar y analizar sus partidas más significativas.

Unos presupuestos que, como indicó Mármol, «van a servir para dar respuesta, para mejorar nuestro municipio», no pasando por alto el alcalde la necesidad que se ha puesto de manifiesto durante la elaboración de este proyecto de las cuentas municipales para 2019, en relación a la reestructuración de algunas áreas del Consistorio, «porque es necesaria una reestructuración que permita que el ayuntamiento sea mucho más ágil, flexible y operativo a la hora de llevar a cabo los proyectos y el día a día».

Así, el presupuesto, tanto de ingresos como el de gastos, asciende a 17.757.799,80 euros.

En lo que respecta a los ingresos, las operaciones corrientes suman 16.919.300 euros, mientras que las operaciones de capital se elevan a 831.000 euros aproximadamente. Como puntualizaba Alba Ávila, el estado de ingresos es el resultado de la congelación de los tipos impositivos de todos los impuestos y precios públicos del Ayuntamiento y el mantenimiento de las bonificaciones del ejercicio 2018.

Igualmente, la responsables de Economía y Hacienda ponía de manifiesto que se han realizado una previsiones «prudentes», no incluyendo subvenciones de otras administraciones de las que no tengan resolución en este momento y que por lo tanto no estén totalmente definidas al cien por cien, «con el objeto de poder reflejar una imagen fiel y realista de la situación presupuestaria municipal».

En relación a los gastos, las operaciones corrientes ascienden a 15.039.800 euros, elevándose las operaciones de capital a 2.710.000 euros.

Por capítulos, los gastos de personal suponen 8.144.000 euros; bienes corrientes y servicios 5.238.000 euros; gastos financieros 208.000 euros; transferencias corrientes 1.439.000; fondo de contingencia 10.000 euros; inversiones reales 1.104.000; transferencias de capital 56.500; y pasivos financieros 1.550.000 euros.

El capítulo de personal, que supone el 46% de los gastos totales, sube 280.000 euros, principalmente por la subida del 2,25% aprobada por el Gobierno para los funcionarios de la administración. Igualmente destaca la subida en el capítulo de inversiones, en concreto 300.000 euros más con recursos procedentes de un préstamo que se solicitará.