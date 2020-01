El presupuesto municipal para el 2020 rondará los 25,4 millones

Acaba de comenzar un nuevo año y el equipo de gobierno de Puente Genil tiene una encomienda inminente, aprobar el Presupuesto municipal para este ejercicio, que rondará los 25,4 millones. La intención del alcalde, Esteban Morales (PSOE), es presentarlo en el pleno de enero o en un extraordinario de febrero. Para ello tienen que dialogar con los tres grupos de la oposición (PP-IU-Cs), de los que han recibido una batería de propuestas para conseguir que salgan adelante, ya que no cuentan con mayoría absoluta.

Morales adelantó ayer que el borrador del presupuesto «está en construcción, algo fundamental para discutir qué partidas acogemos de los presupuestos que presenta la oposición», algo que resulta «complicado, porque todos los grupos quieren que asumamos más gastos».

Informó Morales de que «para cuadrar el presupuesto hay que recortar de algún sitio» y recordó que ya se ha hecho efectiva la subida del 3% anual de IBI que supondrá unos 180.000 euros y que servirá para «mitigar la subida en la partida de personal del Ayuntamiento que está en 11 millones y va a subir un 2%».

En las línea inversoras, no contempla partida presupuestaria para el nuevo pabellón, ya que el proceso de licitación y redacción del proyecto se prolongará hasta el mes de noviembre, por lo que -dijo el alcalde- que no hará falta partida para el presente ejercicio. También van a pedir a la Junta de Andalucía, Diputación e incluso al Gobierno central, financiación para que se comience en esta legislatura el pabellón de usos múltiples «que no será sólo para balonmano», precisó Morales.

En cuanto a las líneas básicas de este presupuesto, señaló el regidor que quieren seguir manteniendo «la mejora en instalaciones deportivas», como el cambio de superficie en el Miguel Salas o la iluminación en el campo de hockey, una reforma en el Teatro Circo «cuya reinauguración fue hace 25 años y tiene deficiencias en sonido, iluminación y número de butacas», asfaltado de calles o la mejora en eficiencia energética de determinados espacios públicos.

Además, el objetivo también es «mantener la aportaciones a colectivos de ámbito social», recuperar la gestión municipal del agua o avanzar en la mejora de los colegios de Puente Genil «en lo que compete al Ayuntamiento». Por lo general, son propuestas que apoyan el resto de grupos políticos y por ese motivo «esperamos contar con su apoyo cuando presentemos esta propuesta de presupuesto en el pleno de enero o en uno extraordinario de febrero».

El PP ha venido defendiendo la Ciudad Deportiva Norte, 20 hectáreas de terreno para estos fines, el arreglo de Río de Oro, y el estudio de un segundo puente, así como un Plan Integral de Movilidad , entre otras peticiones históricas.

Entre las propuestas de IU se recoge la «no privatización del alumbrado y la remunicipalización del servicio del agua». Con varias medidas de un marcado carácter medioambiental.