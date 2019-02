El presupuesto municipal del 2019 supera los 19 millones de euros

A más de 19 millones de euros asciende el presupuesto municipal que el Ayuntamiento de Pozoblanco aprobó anoche con los votos a favor solo del equipo de gobierno (PP y Pozoblanco en Positivo), el voto en contra de PSOE e Izquierda Unida-Cambiemos Pozoblanco, y la abstención de CDeI. El alcalde, Santiago Cabello, calificó las cuentas de continuistas, siguiendo la línea de lo proyectado en el 2018, «que no miran a corto plazo ni las próximas campañas electorales, sino por el futuro de Pozoblanco».

Dentro del capítulo de inversiones, que asciende a 2.581.601,75 euros, destacan los 600.000 euros para mejora de infraestructuras viarias, que incluyen 305.000 euros de recursos propios y 25.000 provenientes de la Diputación, y los 468.000 euros para la cuarta fase de la remodelación de la Avenida Villanueva de Córdoba, prácticamente finalizada. Otros 492.158,97 euros se destinarán a actuaciones en instalaciones deportivas dependientes de Urbanismo, concretamente al nuevo cerramiento de la piscina municipal, para el que la Diputación aporta 428.732,48 euros y el Ayuntamiento 63.426,49.

Las cuentas para el 2019 también contemplan 350.000 euros de fondos propios destinados a la reforma del mercado de abastos, pendiente de iniciarse; la mejora del alumbrado público, al que se destinarán 278.442 euros, o actuaciones en el entorno de la dehesa boyal por valor de 60.000 euros, que responden a una apuesta de la delegación de Turismo para crear un espacio social y lúdico en el entorno del campo de golf.

En ese mismo capítulo de inversiones aparece una dotación de 20.000 euros para el proyecto de zona infantil, y 168.000 euros para el Centro Multifuncional de Envejecimiento Activo. Para el Centro Residencial de Mayores se destinan 15.000 euros de recursos propios.

El portavoz de IU, José María Moyano, justificó su postura alegando que no llega gastarse lo presupuestado y que se presupuesta más de lo que se recauda. Por el CDeI, Benito García criticó que no se haya tenido en cuenta a la oposición a la hora de confeccionar el presupuesto. Auxiliadora Pozuelo (PSOE) dijo que las cuentas son un «corta y pega», y Emiliano Pozulelo (Pozoblanco +) coincidió con el alcalde al afirmar que no se han elaborado con fines electoralistas.