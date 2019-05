El presupuesto de la Junta no incluirá partidas para la Autovía del Olivar

Creo que Puente Genil es uno de los municipios que puede ser y debe ser referencia dentro de mi nuevo gobierno. Y a eso es a lo que yo me comprometo, a traer inversiones. A no venir por una carretera que supuestamente es una autovía y no lo es estando prometida desde 1986 como es la del Olivar. Todo este tipo de cosas tenemos que hacerlas y las vamos a hacer». Estas declaraciones las hizo en plena campaña electoral de las últimas elecciones andaluzas el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita a Puente Genil. En aquel entonces, el recién encendido alumbrado navideño cargó de ilusión y esperanza esas palabras, despertando muchas ilusiones. Sin embargo, si la población de la comarca se las había hecho después de la afirmación de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, de que las obras para construir esta carretera a su paso por Puente Genil estarían incluidas en los próximos presupuestos de la Junta para el 2019, estas vuelven a desaparecer. La razón es que dicho documento no recoge ninguna partida concreta para la Autovía del Olivar a su paso por Córdoba.

Las valoraciones en el PSOE de Puente Genil no se han hecho esperar, y el alcalde en funciones, Esteban Morales, ha sostenido no estar sorprendido porque «si la primera medida del Gobierno del tripartito es eliminar el impuesto de sucesiones a los más ricos, se pierden más de 300 millones de euros para la financiación autonómica, y para cuadrar el presupuesto quedamos a expensas de la subida de tasas a las guarderías, que tanto perjudican a las familias, o quitar el apoyo a los centros comerciales abiertos, a pesar de que Ciudadanos eran los abanderados de los autónomos».

Morales acusó al Gobierno andaluz de ser «el Gobierno de la mentira. Llegaron con la mentira, dijeron que iban a abrir las alfombras y lo único que estamos viendo es que cada dos semanas les dimite un alto cargo», señaló el regidor en funciones diciendo que «si soy alcalde de Puente Genil moveremos los recursos necesarios para ir a la Junta y pedir las necesidades que tiene esta ciudad, porque el nuevo delegado del Gobierno, pese a ser nombrado hace unos meses, todavía no ha tenido la deferencia de visitar Puente Genil ni la de atender a su alcalde».

El tramo de la Autovía del Olivar correspondiente a Estepa-Puente Genil-Lucena llegó a licitarse en el 2011, pero se suspendió en el 2012 por parte de la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés (IU).