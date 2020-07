Presentado en Villanueva de Córdoba un vídeo sobre el traslado especial de la Virgen de Luna

La empresa Eléctrica Fusión de Villanueva de Córdoba ha realizado un vídeo documental sobre el traslado de la Virgen de Luna desde su Santuario y hasta la parroquia de San Miguel de la localidad que tuvo lugar el pasado 1 de junio y que, debido a las circunstancias sanitarias, se realizó portada la patrona en un carro, en lugar de a hombros, saliendo a las 5.30 horas de la mañana y con la romería suspendida.

La empresa ha cedido los derechos de esta producción, realizada por la empresa local Estudio A2R, a la Cofradía-Hermandad de la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba, que lo venderá en formato pendrive al precio de 10 euros.

En la presentación del documental, celebrada este sábado en la nueva Casa de Hermandad, el presidente de la misma, Pedro Cañuelo, felicitó a Eléctrica Fusión por su iniciativa y a A2R “por haber plasmado aquella jornada histórica con sentimiento, verdad y con el corazón”.

Francisco Javier Arellano, gerente de Eléctrica Fusión, señaló que “dado lo sensible de la devoción de los vecinos a la Virgen de Luna y que este año no iban a poder acompañarla en el traslado propusimos la idea al consejo que aceptó su realización”, como “reflejo que un día para el recuerdo ya que junto a este del 1 de junio, a lo largo de la historia sólo en otras dos ocasiones no hubo romería como ocurrió en 1816 y con motivo de la Guerra Civil”.

Por su parte, Pelagio Sánchez, de Estudio A2R, indicó que hacer este documental, junto con Asunción Rojas, “fue para nosotros un privilegio y una responsabilidad” y añadió que muestra “el sentimiento de Villanueva de Córdoba hacia la Virgen de Luna”.

El vídeo, que cuenta con varios testimonios y se apoya en imágenes de drone, recoge a lo largo de 30 minutos el adorno de balcones por los vecinos, los preparativos del traslado, el momento de la salida en plena madrugada, el amanecer en el camino, la llegada de la comitiva, formada por menos de 15 personas, en plena fase 2 de la desescalada y escoltada por la Guardia Civil, así como el recibimiento en la parroquia de San Miguel.

En el acto de presentación del documental, celebrado con aforo restringido, han estado presentes además la alcaldesa, Dolores Sánchez, y el concejal de Festejos, Miguel Ángel Cañuelo.

Paralelamente, ha quedado expuesta una muestra fotográfica de aquella jornada.