El PP vuelve a pedir los terrenos para la ubicación del futuro CARE

El PP ha solicitado al equipo de gobierno del Consistorio prieguense que se incluya una partida abierta en el presupuesto municipal de 2019, aún sin aprobar, y que se realicen los informes jurídicos y técnicos que determinen la forma en la que se tienen que adquirir los terrenos planteados en el PGOU para la ubicación del centro hospitalario de alta resolución de la localidad.

Según ha indicado en rueda de prensa la viceportavoz del grupo popular y candidata a la alcaldía prieguense, María Luisa Ceballos, «la comarca más necesitada en inversiones sanitarias es la comarca de Priego y su zona básica de salud», advirtiendo que no podemos hablar de Care, «si no tenemos los terrenos para ofrecerlos a la Junta».

Como recordaba Ceballos, en el PGOU, documento en el que se dibujó lo que sería el futuro de Priego, había un tema fundamental como era determinar un terreno para la ubicación del futuro Care, que según matizaba la edil, «tenía que tener un lugar urbanísticamente viable, tanto por las propias necesidades de unas instalaciones de estas características como por la particularidades orográficas del municipio».

El enclave elegido para ello se ubica entre la circunvalación de la A-339 y la parte trasera de Ciudad Deportiva y el polígono La Salinilla, en una zona de desarrollo urbanístico.

En este sentido, Ceballos ponía de manifiesto que cuando en mayo de 2017 se produjo la moción de censura, «era el momento de comenzar el proceso de adquisición de los terrenos», por lo que en diciembre de 2017, el PP, ya en la oposición, presentó una moción en la que planteaba la necesidad de que en el presupuesto de 2018 se incluyera una partida presupuestaria que determinase la fórmula en la que se tenían que adquirir dichos terrenos.

Según apuntaba la viceportavoz popular, «en aquel momento solicitábamos que se valorasen económicamente dichos terrenos y que, además, por parte de los servicios jurídicos se realizase el informe para determinar la hoja de ruta para obtener dichos terrenos», moción a la que votó en contra el PSOE y Participa, absteniéndose el PA.

Diez meses después, como así recordaba Ceballos, el PP volvía a presentar otra moción relacionada con el tema. En concreto, se solicitó que se volviera a estudiar la adquisición de los terrenos, así como la realización de un informe de la situación en la que se encontraban los centros de salud de las aldeas.

Una moción, que según Ceballos, los grupos que conforman el actual gobierno municipal calificaron como «populista». Ha reiterado que en dos años «no se ha gestionado la adquisición de los terrenos, por lo que no se han puesto a disposición de la Administración, siguiendo la línea del PSOE durante los últimos 20 años de no molestar para nada a la Junta e intentar no crear problemas». Ceballos ha puntualizado que, «a diferencia de Lucena, en Priego no podemos solicitar la construcción del Care porque no tenemos terrenos propiedad del Ayuntamiento para ofrecer a la Junta, lo que está dilatando en el tiempo esta demanda».