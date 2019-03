El PP solicita una comisión de investigación por el cese del gerente de la Fundación Botí

El nuevo diputado provincial del Partido Popular, Félix Romero, se estrenará en la sesión de hoy solicitando una comisión de investigación por el cese del gerente de la Fundación Rafael Botí, tras un consejo directivo en el que no hubo presencia del grupo popular por la dimisión de María Jesús Botella. Los grupos PSOE, IU y Ganemos han desestimado la urgencia del asunto por considerar que se ha dado toda la información sobre este asunto y que hubo un consejo rector extraordinario ayer al que se invitó al PP, pese a no tener aun representante, pero no asistió.

Antes del pleno, de nuevo los bomberos del Consorcio han vuelto a concentrarse para reclamar la promoción a la categoría profesional de C-1, como se aprobó en un pleno anterior. La portavoz del PSOE, Ana Carrillo, ha señalado que se está a la espera de un informe del.Ministerio.

En el pleno también protestan los trabajadores del Instituto Provincial de Bienestar Social.