El PP pregunta a Interior por los planes que tiene sobre el cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil

El diputado en el Congreso por el PP Andrés Lorite visitó este martes Puente Genil para informar sobre la pregunta formulada al Ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande Marlaska, a fin de conocer en qué situación se encuentra el expediente para finalizar establecer el convenio y permutar el edifico viejo de la Guardia Civil , por el ubicado en el polígono de Las Flores. La interrogante planteada a la Cámara Baja plantea “qué horizonte temporal maneja Interior para albergar a los Guardias Civiles de Puente Genil y sacarlos de un edificio ruinoso”

Finalizada la instalación eléctrica- dijo el parlamentario- “lo que falta es formalizar la permuta, sin embargo no entendemos qué está pasando”, ya que ante este escenario Lorite ha dicho “sentirse sorprendido por las declaraciones realizadas por Estaban Morales, quien puso en duda (en el pleno del 4 de junio) que la Guardia Civil vaya a venir aquí”. Por lo que le planteó al regidor local “si acaso ¿sabe usted algo que el resto de la sociedad no sabe? y si es así debería explicarlo". Sergio Velasco, portavoz del PP en la corporación municipal, recuperó las declaraciones hechas por el alcalde , “si la Guardia Civil no se quiere venir aquí habrá que utilizar el edifico para otra cosa”.

Lorite ha informado- también- que han trasladado a Interior la necesidad de incrementar la dotación de efectivos para Puente Genil, pero "a cualquier efectivo del Instituto Armado le costará trabajo venir a unas instalaciones ruinosas, por eso es fundamental la apertura de este nuevo acuartelamiento”, aseguró Lorite. Actualmente la plantilla es de 31 agentes, doce menos, desde final de año.

El asunto pendiente más destacado es poder poner en uso definitivamente el cuartel de la Guardia Civil, una dotación largamente esperada en el municipio. En este caso, la situación es distinta a la de otros proyectos, pues se da la circunstancia de que la construcción está ya concluida, después de no pocos contratiempos, y lista para su puesta en marcha. Todo depende de que los técnicos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad den por buenas las instalaciones para acoger los menesteres para los que han sido construidas y, por tanto, los agentes inicien el traslado. Junto a ello, también hay que concluir los trámites para que al Consistorio se haga cargo el anterior cuartel para otros usos. El Ayuntamiento ha destinado unos 500.000 euros en obras en los últimos años.