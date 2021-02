El PP pide instalar cajeros en los municipios menores

El grupo popular en la Diputación de Córdoba llevará al próximo pleno de la institución provincial una moción en la que se propone la implantación de cajeros automáticos o multiservicios en municipios menores, ELAs y aldeas de la provincia.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en la Diputación, María Luisa Ceballos, en una comparecencia ante los medios celebrada en Priego, en la que señalaba que con esta iniciativa se intenta luchar con la despoblación que están sufriendo cada vez más lugares del territorio nacional, «y que está afectando a muchos de los 77 pueblos de nuestra provincia».

Según Ceballos, las medidas que se tienen que poner sobre la mesa para dar respuesta a esta necesidad, «tienen que ser una realidad y no pueden quedarse en un eslogan ni en diferentes programas que lo único que hacen es cambiar de nombre pero que, al final, los fines son los mismos, la dotación económica es idéntica y no llegan a ser contundentes con un problema que ya estamos viviendo en la provincia». En este sentido y según la información del Banco de España, la portavoz del PP indicaba que actualmente son más de 14.000 personas residentes en 10 municipios cordobeses, «las que no tienen acceso a un cajero automático ni hacer ninguna gestión de pago de tribunos dentro de sus entidades financieras», señalando que, entre 2008 y 2016, «en nuestra provincia se perdieron 1.226 empleos en el sector de la banca, y 200 oficinas y sucursales financieras se cerraron en este período». Para dar respuesta a esta necesidad, el PP plantea en su moción poder utilizar espacios públicos como posible ubicación de estos cajeros, realizándose la formación oportuna entre los usuarios para el manejo de los mismos, asumiendo la Diputación el mantenimiento de esos cajeros, ya que como reconocía Ceballos, «la función y obligación de la Diputación de Córdoba es responder a las necesidades, no solamente con un eslogan sino con acciones reales».