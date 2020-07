El PP pide la dimisión del alcalde de Hinojosa por presunta prevaricación en el presupuesto municipal

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba), José Fernández, ha pedido la dimisión del alcalde de este municipio, el socialista Matías González, y de todo el equipo de gobierno de PSOE e IU, por haber incurrido presuntamente en un delito de "prevaricación con la aprobación del presupuesto municipal para 2020, a pesar de contar con un reparo de Secretaría".

Según ha explicado Fernández en un comunicado, "la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha traído al Pleno un presupuesto municipal lleno de incorrecciones, de desajustes, con cifras que no cuadran y con puntos que rozan la irregularidad, y lo más grave es que el equipo de gobierno ha votado a favor del mismo".

De hecho, el presupuesto se aprobó por el Pleno, "a pesar de contar con la opinión desfavorable de la secretaria municipal, que manifestó que ese documento no se debía aprobar porque las cifras no eran correctas", argumentado a este respecto y por su parte el portavoz popular que "un presupuesto se debe asentar sobre una cifras exactas y concretas, y en la tarde de ayer el presupuesto aprobado por PSOE e IU no las tenía".

Fernández ha señalado que, "desde el Partido Popular advertimos que el presupuesto contaba con varias incorrecciones importantes que hacía inviables algunas partidas contempladas en él, pero ni nuestra postura ni el reparo fueron tenidos en cuenta y, por ello, votamos en contra de una cuentas que, además de ser ficticias, pueden caer en prevaricación".

José Fernández avisó en el Pleno que "el anexo de personal era incorrecto, porque se contemplaban gastos de productividad de puestos de trabajo que aún no están contratados", y por ello "éste y otros aspectos dudosos fueron rectificados sobre la marcha e incluso retirados del presupuesto municipal".

Además, según ha indicado Fernández "en el capítulo de inversiones nos encontramos con una variación de 60.000 euros que el interventor asumió como un error propio, y en recursos propios del Ayuntamiento la variación era de más de 9.000 euros a la baja".

En definitiva, el portavoz popular ha señalado que "la suma de las cifras no encajan y esto hace que este presupuesto no sea válido, de manera que, tanto el informe de Intervención, como el de Alcaldía, no tenían fundamento ni se reflejan con las cuentas presentadas; el sentido común y la responsabilidad, como servidores públicos, obligaba a dejar este presupuesto en suspenso hasta que se rectificaran esos puntos", según ha opinado Fernández.

Sin embargo, "la realidad fue muy distinta. Tanto PSOE como IU votaron a favor de la aprobación del presupuesto municipal, a pesar de la petición de dejarlo encima de la mesa, rectificar y volverlo a llevar a pleno en unos días".