El PP niega el uso partidista de las redes sociales

EL PP de Priego, por medio de su portavoz y viceportavoz, Sergio Fornieles y Javier Ibáñez, respectivamente, han negado taxativamente la autoría del post que durante el pasado lunes figuró durante unos minutos, según el PSOE, en el perfil público con el que cuenta la institución municipal en la red social Facebook.

Según Fornieles, «el lunes 16 de diciembre, ninguno de los cuatro administradores que llevan la página de Facebook del Ayuntamiento de Priego -cuatro ediles del PP- realizó ninguna publicación», mostrando ante los medios las pestañas de historias y estadísticas de la página para argumentar su afirmación.

Por su parte, Ibáñez indicó que no se puede permitir que el PSOE «siga mintiendo y emborronando el nombre y la imagen de Priego en todos los medios de comunicación con noticias que no son verdad y que además no tienen importancia ninguna».