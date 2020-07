El PP llama a la plataforma a pedir más trenes en Villanueva

El Partido Popular ha llamado a la Plataforma que Pare el tren en Los Pedroches a que continúe con sus reivindicaciones y a los ciudadanos a que se unan al esfuerzo de esta asociación para pedir que vuelvan a parar en la estación del AVE en Villanueva de Córdoba al menos los seis trenes -tres en cada sentido de la marcha- que lo hacían antes de que se decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo e ir incrementando el numero de paradas como pretende. Desde esa fecha, a pesar de haber terminado el estado de alarma, solo para un tren en cada sentido. Así lo ha manifestado el diputado del PP en el Congreso, Andrés Lorite, durante la visita que realizó ayer, primero a Villanueva de Córdoba y después a Pozoblanco, donde ofreció una rueda de prensa en la sede de su partido.

Desde el PP se afirma que con el estado de alarma se ha reducido sustancialmente los servicios ferroviarios en España, pasando de 1.800 servicios hace un año a 927 al día de hoy,y una vez finalizado el confinamiento no se han recuperado al cien por por cien. Lorite ha afirmado que le preocupa que en Córdoba ocurra lo que en otros territorios donde se están eliminando servicios. Y en el caso concreto de LosPedroches teme no solo que no se recupere la frecuencia del trenes AVE en la estación de Villanueva de Córdoba sino que se eliminen las actuales.

Reforma de la PAC

Por otro lado Lorite preguntó al ministro de Agricultura, Luis Planas, si no se plantea dejar su ministerio tras acusarle de una mala gestión en la negociación de la Política Agraria Comun (PAC) que, según sus palabras, supondrá una reducción del diez por ciento con respecto a la anterior, con lo que la agriculltura y ganadería andaluz dispondrán de 1.300 millones de euros menos con respecto al marco anterior.

Para el parlamentario popular «lo más dramático» es que desde que se planteó este recorte el ministro lo dio por bueno, añadiendo que al igual que Planas dimitió como diputado por Córdoba en el Congreso recien elegido ahora ha dimitido de su compromiso con la agroganaderia cordobesa. Lorite calificó de frivolidad los aplausos de los ministros y diputados socialistas y de Podemos a Pedro Sánchez ante la mala gestión de la PAC realizada.

Para el PP la esperanza está en que el Parlamento Europeo no avale la la propuesta sobre la PAC del Consejo Europeo y corrija lo que se ha negociado para que no se pierda ni un solo euro, «porque de otra manera peligrarn las explotaciones del sector primario cordobés, que siempre sale perjudicado con el PSOE», apostilló.