El PP insiste en la necesidad de un plan de limpieza integral de ciudad

El concejal del PP en Lucena Francisco Aguilar insiste en la necesidad de la puesta en marcha del plan de choque de limpieza integral de ciudad solicitado por su formación el pasado mes de septiembre en una moción y que no contó con el respaldo del gobierno municipal y de parte de la oposición, argumentando que ello suponía privatizar los servicios públicos. Aguilar señala que, sin embargo, la Corporación local, «ante la incapacidad de sacar adelante la prueba de la bolsa de limpieza», se ha visto obligado a privatizar la limpieza de los centros educativos, como son el Colegio del Valle, el Barahona de Soto, El Carmen, San José de Calasanz, Genil en Jauja, Antonio Machado y el Mercado de Abastos, algo que se ha adjudicado ahora por tres meses y medio.

Respecto a la limpieza viaria, Francisco Aguilar pone de manifiesto «la necesidad de acometer una limpieza no solo en la zona centro, sino en los barrios, bulevares y acceso a la ciudad, zonas comerciales como Las Palomas o polígonos como el Príncipe Felipe, donde no se hace limpieza alguna y los empresarios denuncian la dejadez de los mismos».

Aguilar señala que «se trata de un tema que «se ha ido de las manos» al gobierno municipal y en el que «se ha abusado de los contratos de emergencia social para dar respuesta a este tipo de servicios, algo que ahora los técnicos municipales no comparten y no se están llevando a cabo , pues consideran que las emergencias sociales deben apoyarse con otro tipo de políticas». Destaca que «como medida para paliar esta escasez de personal, esta semana se ha tirado de la bolsa de empleo de expectantes, para que ocho personas se incorporen a dicho servicio, una medida que palia, pero que no resuelve las necesidades». Apunta que «solo hay 20 personas en este servicio y que dos de ellas están de baja de larga duración, y el resto también tienen que disfrutar de sus turnos y descansos».

El plan de choque defendido por el portavoz municipal del PP, Francisco Huertas, proponía «la elaboración de un plan de choque que mejore en profundidad la limpieza viaria de la ciudad, no solo del centro de Lucena, sino también sus barrios y polígonos». Para afrontar este proyecto, Huertas indicaba que «podría destinarse un presupuesto económico de 400.000 euros provenientes tanto del sobrante estimado en diversas partidas municipales, así como el incremento de la participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado».