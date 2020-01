El PP denuncia varios ataques de un pitbull abandonado en Puente Genil y pide explicaciones al gobierno local

El Partido Popular de Puente Genil denuncia que un perro de raza pitbull atacó y derribó días pasados a una persona en la localidad, después de haber estado "más de diez días deambulando por las calles de Puente Genil suelto y sin bozal", ha afirmado el concejal Emilio Carrera.

"Al parecer -prosigue Carrera- fue recogido por la Policía Local y depositado a las naves de la Expo, el animal escapó y volvió a realizar otro ataque teniendo como consecuencia la muerte de otro perro", además "de tirar al suelo a una señora que, afortunadamente, no sufrió lesiones". Ante esta situación, el "PP denuncia que el Ayuntamiento no dispone de un protocolo de actuación para estos casos especialmente graves en el caso de perros peligrosos que han cometido un ataque a otras personas y animales".

El PP no entiende por qué "la Policía está capturando perros cuando no es su competencia y no entendemos por qué se depositó el perro en las naves de la Expo, cuando existe el centro de control animal en Egemasa". Carrera se pregunta asimismo por qué "no hay un convenio específico con una empresa especializada para la recogida de animales". Por ello, los populares exigen al equipo de gobierno "una actuación inmediata para solventar esta situación y para garantizar la seguridad de los vecinos", así como "los medios oportunos para la Policía, para que los agentes no se tengan que someter a un riesgo para el que no están preparados".