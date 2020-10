PP y Cs dicen que no hay razones para una moción de censura en Baena

Ante el anuncio del PSOE de su intención de trabajar para presentar una moción de censura contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baena, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, del PP, ha afirmado en rueda de prensa que «no hay razones» para hacerla cuando «tenemos un presupuesto que ejecutar». Consideró que quieren evitar que lleven el presupuesto del 2021.

Añadió que «algo falla en el PSOE y en la oposición porque Baena no está paralizada», a pesar de todas las «dificultades y trabas se han hecho muchas más cosas que durante la gestión socialista». Afirmó que el PSOE está «descarriado» y siguiendo los pasos de su líder, «Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, quieren poder, sillón a toda costa con quien sea y al precio que sea». Piernagorda añadió que «todo lo que se dice por parte de la senadora, que ha venido a cambiar Baena, todo es mentira», la verdadera razón de esta moción es que el PSOE «tiene mucho miedo porque se ha empezado a hablar de auditorías, del expediente del Tejar y de Aqualia, y hay miedo a que salgan determinadas cosas de sus años de gobierno y de varias personas en concreto».

Continuó diciendo Piernagorda que el presupuesto que se aprobó el 24 de septiembre es legal y «quien considere otra cosa está tardando en ir al juzgado». Espera que quien apoye esta moción dé las razones oportunas al pueblo de Baena, «me gustaría que esas personas que está negociando hablaran con los vecinos porque la gente no quiere moción de censura, porque estamos viviendo la peor crisis económica y social desde la guerra civil española y no sabemos cómo va a terminar esto». Por lo que «los vecinos lo que quieren es que arrimemos el hombro y todos vayamos a una sin ningún tipo de divisiones». Por lo que el futuro de Baena «no puede estar ligar a los intereses personales de nadie» y espera que IU no entre en ese juego. Criticó que llevan desde el inicio con la amenaza de la moción, «hasta el punto de que el equipo de gobierno ha estado asfixiado con un bloqueo absoluto por parte de la oposición intentado que dimitiera»

Ramón Martín, de Cs y primer teniente de alcalde, coincidió en que «este no es el momento» y que mientras Ciudadanos y PP estén en el equipo de gobierno «no aceptaremos que sean temas personales los que motiven este tipo de mociones». Cree que no hay nada urgente y nada que lo sustente y «no se puede decir que no tenemos proyecto».