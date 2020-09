PP y Cs aprueban el presupuesto con el único apoyo de Luis Moreno

E l equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baena, (PP-Cs) ha conseguido a la tercera sacar adelante el presupuesto municipal del 2020. Si las dos ocasiones anteriores el voto de los tres grupos de la oposición dejaba en asunto sobre la mesa, ayer el único voto del portavoz de Iporba, Luis Moreno, ante la ausencia del otro concejal de este partido, daba un empate en la votación que finalmente se resolvió con el voto de calidad de la alcaldesa.

Pero no fue un punto fácil. El martes el equipo de gobierno presentaba una enmienda y el miércoles una aclaración a esa enmienda por la que se solicita incrementar en 35.000 euros la partida de administración general-jurídicos contenciosos. Un informe conjunto de la secretaría e intervención en contra abría el debate. Luis Moreno, de Iporba, consideraba que era una «injerencia impropia de política», mientras que para IU y PSOE sí forma parte del expediente del presupuesto. Ya en el debate, Moreno afirmaba que «no me gusta el presupuesto» porque no tiene nada que ver «con el momento que vivimos» y «no soporto ni la lectura». Pero su cambio de opinión se producía porque «con ese incremento de partida se van a defender los intereses de los vecinos además de reconocer que se han producido acontecimientos desde el punto de vista político».

El portavoz de IU, David Bazuelo, acusó al PP de traicionar el trabajo de anteriores concejales del PP porque «en los años 2011-15 PP e IU consiguieron acabar con la partida de gastos de abogados del Ayuntamieinto» y ahora «abren ese pasado». Les acusó de no hacer en el presupuesto un análisis serio de las necesidades de Baena.

El portavoz del PSOE, Francisco Plaza, dijo que en lugar de arreglar caminos o bajar las tasas del agua como proponía su partido, «ha preferido gastar el dinero en abogados». Habló del informe «contundente» y de que hay «mecanismos para denunciar esta situación». Afirmó que Luis Moreno puso a la derecha en el gobierno y ahora aprueba el presupuesto a cambio de abogados, «asistimos a su fallecimiento moral».

La alcaldesa, Cristina Piernagorda, añadió que estos 35.000 euros es una ampliación de una partida existente y que se gastarán «en defender los intereses de los baenenses y recuperar el dinero que se ha perdido ante Aqualia».

El presupuesto asciende a 17,1 millones de euros, con una inversión real de 3,7 millones. Entre estas inversiones aparece de nuevo la adecuación del centro de día del alzhéimer con 150.000 euros, el plan de solidaridad de mejora de la ciudad con 100.000 y el plan de solidaridad de empleo verde 130.000. Contempla una partida de 18.150 euros para la sustitución de las escaleras de la Cueva del Yeso, algo fundamental para que pueda abrirse a las visitas a partir del 1 de noviembre. Para llevar a cabo la segunda fase de la reforma del edificio de la Agrupaci-ón de Cofradías destina 30.000 euros, y 613.534 euros de la aportación del 1,5% Cultural para la protección y puesta en valor de Torreparedones, así como 782.644 euros en la anualidad 2020 de las subvenciones de bajo carbono, movilidad peatonal y sostenible integrada.

En mejora en caminos rurales la inversión es de 50.000 euros. Entre otras inversiones destaca el asfaltado de diversas calles, con 40.000 euros, la adquisición de un camión cisterna (60.000) y la mejora de las instalaciones del mercado de abastos de la calle Salvador Muñoz con 30.000 euros.